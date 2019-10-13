連假輔選滿檔　卓榮泰：讓吳怡農進攻勝利　何志偉衛冕成功

▲卓榮泰陪同何志偉、吳怡農掃街。（圖／民進黨提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

接續北投、社子行程，民進黨主席卓榮泰13日與立委何志偉來到謙和市場，陪同中山、北松山區立委參選人吳怡農掃街拜票，沿途民眾也熱情支持，呼喊「吳怡農凍蒜」、「何志偉凍蒜」。卓榮泰表示，要讓吳怡農進攻勝利，何志偉衛冕成功。

卓榮泰表示，謙和市場掃街是73個選區全國總動員的第17場活動，希望能讓所有市場攤販，以及來到市場的市民朋友們，感受到吳怡農、何志偉這兩位優秀年輕人的努力，用他們的熱情來感動大家。

卓榮泰提到，在台北市大戰略當中，中山、北松山的吳怡農要進攻取得勝利，大同、士林的何志偉要衛冕成功，民進黨會在台北市會採取聯合作戰模式，互相支援、拉抬選情，謙和市場正好橫跨中山、大同兩選區，因此，何志偉也一起來到謙和市場，聯合掃街。

何志偉表示，這次選戰的信心來自基層給予的溫度、託付，最重要的是要一步一腳印，穩固國政，把台灣顧好，而他的選戰策略就是勤走基層，拿出政績、政見，所有的民意代表要回到本質，他的本質就是民意。

吳怡農提到，每次掃街都能感受到市民朋友的熱情，這次掃街特別有卓主席、何委員的陪伴，對他來說是很大的鼓勵，中山、北松山區長期以來是民進黨的艱困選區，國民黨的蔣萬安父子，在這裡有20年的在地資源，但這一區必須拿下，唯一方式就是勤跑基層。

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