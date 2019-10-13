不服來辯！蔡英文回嗆韓國瑜辯論邀約：不知道在急什麼

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

民進黨主席卓榮泰日前提出，現在最重要的是「護國會」、「保台灣」。高雄市長韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕喊話，希望民進黨不要再隔空噴口水，韓國瑜真心希望能和他們進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點由民進黨選擇，愈快愈好。對此，總統蔡英文回應，「不知道在急什麼」更說，「倒是韓市長要注意他還是民選市長，對市政是有責任」。

黃曼昕提到，兩岸政策是國家生死存亡的關鍵，台灣人民已經厭惡了口水戰，需要的是真刀實槍的政策大辯論，韓國瑜真心希望能和他們進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點由民進黨選，愈快愈好。而蔡英文13日回應，「不知道在急什麼，到11月都去登記成為候選人之後，按照規定本來就要進行辯論」

蔡英文說，本來就有機會辯論，「倒是韓市長要注意他還是民選市長，對市政是有責任，千萬不要迴避議會監督」。另外，外傳韓國瑜將從10月15日開始請假力拚選戰，蔡英文則表示，等他自己親口證實再來問她。

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