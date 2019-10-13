花蓮市清潔隊獲整體特色獎　總隊長：建議其他清潔隊整建藍圖

▲花蓮市清潔隊長吳慶展（左一）偕同獲得全國表揚的資深隊員黃文財（中），將獎項和花蓮市長魏嘉賢（左二）分享。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所清潔隊在環保署「108年度模範清潔人及清潔隊隊部整潔維護及環境綠美化優良」評選，從全國各縣鄉鎮市三百多個清潔隊裡脫穎而出，獲得「部隊整體特色獎」，由清潔隊長吳慶展代表前往接受領獎，日前偕同獲得全國表揚的資深隊員黃文財將這項獎項和花蓮市長魏嘉賢分享，魏嘉賢強調這份榮耀屬於清潔隊部以及當初規劃設計園區的建設課。



花蓮市公所清潔隊環保示範園區占地約兩公頃，位於美崙工業區華東部落旁，緊鄰193縣道前往七星潭風景區道路旁，隊部以環境教育為規劃設計，園區裡還有不少以資源回收再製的可愛玩偶，相當有特色。

▲園區裡還有不少利用回收的廢瓦斯桶再製的可愛玩偶，相當有特色。



在環保示範園區裡，除了行政大樓外，規劃設計還包括環境教育展示館、垃圾車及資源回收車等大型車輛停車棚、資源回收分選場、汽車保養廠等。此外，為符合環保意旨及實際工作需求，清潔隊於資源回收分選場下方設置有總容量達一百公噸的大型雨水儲水槽，透過先進的雨水蒐集系統保持經常性的滿水位，提供各型車輛清洗使用，節省不少公帑。





除了先進與完備的硬體設施外，一踏進環保示範園區，映入眼簾的除了整潔有序的各項建築及設施外，最讓人吸睛的是在綠意盎然中點綴著許多由隊員自行發揮巧思，運用資源回收物製作的各型玩偶，其中有小小兵、瓢蟲、長頸鹿、小狗及用輪胎做成的花盆等，令人愛不釋手，直想把它們帶回家。



去年台積電在協助花蓮0206震災時曾借用清潔隊二樓辦公室，看到這些分布在園區的玩偶時讚不絕口，並肯定發揮資源回收再利用的效能。而在環境復原工作完成後，花蓮市清潔隊特地製作十個以廢輪胎做成的花盆送給台積電，放置於該公司的園區。除此之外，清潔隊對環保示範園區整體環境的維護更是不遺餘力，每天均有專職人員用心地呵護園區內的一花一草及環境清潔。

▲利用廢輪胎做成的花盆，曾製作贈送給台積電放在園區增添綠意。



許多民眾在路經清潔隊環保示範園區時，不禁都會回頭觀望或進入園區欣賞環境規劃。市長說，環保署督察總隊長吳盛忠到園區督導，特地請清潔隊提供相關資料，吳總隊長表示，國內其他清潔隊未來在隊部整建或新建時，將會建議以花蓮市清潔隊環保示範園區做為建設藍圖。



對於獲得資深隊員表揚的黃文財在清潔隊服務已逾四十年，剛進隊部時擔任清運水肥的工作，後來也曾做過清溝、清運垃圾、資源回收及垃圾清運車司機，即將在明年退休的他，很高興能獲得表揚肯定，他說，退休後將仍以清潔隊志工為服務，希望以自身經歷來為花蓮市奉獻心力。



吳慶展隊長說，外縣市環保局、清潔隊、社區發展協會及各級學校今年至花蓮市清潔隊參訪次數已達六場次，此次獲獎，隊員們都感到與有榮焉。