「不用辭職了！」衛武營開館週年票房破30萬張、累積參觀380萬人次



▲衛武營開幕1週年，累積演出270檔、409場節目，參觀人數累積超過380萬。（影／記者林育綾攝）





▲衛武營開館一週年，累積超過380萬參觀人次！（圖／衛武營提供）

記者林育綾／高雄報導

衛武營國家藝術文化中心1歲了！今（13）日舉行週年慶成果宣告，開幕以來累積演出270檔、409場節目，參觀人數累積超過380萬，票房至年底可望衝破30萬人次，讓當初宣告「沒達成25萬張票就要辭職」的國表藝董事長朱宗慶也恭喜自己和衛武營。



▲衛武營慶祝開幕1週年慶。（圖／記者林育綾攝）

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衛武營在去年10月開幕後，正式與國表藝轄下台北國家兩廳院、台中國家歌劇院並列為3大國家級表演藝術場館。而國家表演藝術中心董事長朱宗慶說，當初立下衛武營一年要賣票超過25萬張，是一個很不容易的目標，甚至發下豪語，「若沒達到要跟簡文彬藝術總監一起辭職。」還好至昨（12日）為止，購票進場人數已破29萬，估計年底可衝破30萬。

▲朱宗慶在一年前立下，衛武營一年要賣票超過25萬張。（圖／記者林育綾攝）

而過去一年，衛武營屢屢登上許多國際媒體，包括美國《紐約時報》以「文化客廳」讚譽、英國《衛報》形容為「史詩級景色」，還有法國《解放報》、德國《法蘭克福廣訊報》、《Wallpaper》等，美國《時代》雜誌評選為「2019年100個世界最佳景點」，更是該雜誌進行評選以來，台灣第一個登上榜單的組織！

▲衛武營美國《時代》雜誌2019年100個世界最佳景點，也是台灣第一個登上百大榜單組織。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

高雄市長韓國瑜今也出席週年慶成果宣告記者會，他形容衛武營就像是「武當派」，「越晚成立的場館，設備規模越好，也越具有能量。」而過去大家對高雄的印象是「工業重鎮」，但是衛武營一年可舉辦409場節目，累積380萬參觀人次，顯示出南台灣民眾熱愛藝術的一面，期望文化部未來也更重視南台灣的藝術發展。

▲韓國瑜形容衛武營就像是「武當派」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼衛武營開幕週年成果宣告。（圖／記者林育綾攝）

衛武營藝術總監簡文彬表示，一年來團隊盡一切努力，要反轉民眾對藝術的刻板印象，因此很多舉動在外人眼中是很「叛逆」的，例如營運第一年就全方位推動民眾參與計畫，並推出如「小時光系列」低門檻的製作，很多人以為場館只適合「藝術級表演」，但衛武營在3天前舉行「眾人的搖擺」戶外流行音樂會等，堅定地走在「眾人的藝術中心」這條路上。

▲衛武營開館週年慶，藝術總監簡文彬在日前擊鼓宣告。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營開幕週年，累積409場節目、超過380萬人參觀。（圖／記者林育綾攝）