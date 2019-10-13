台東太熱了！不老騎士單車環島鹿野求救　警叩小黃直送玉里解危

▲女騎士因不耐酷熱引發身體不適無法繼續行程，只得坐在大樹下由同伴照顧休息。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一群平均年齡約60歲的「不老騎士」，從北部騎自行車環島，12日下午行經台東鹿野時其中一人因酷熱引發身體不適，巧遇員警執行巡邏勤務，這群不老騎士立刻揮手攔車求救，巡邏員警得知原委後，隨即協助叫計程車，連同人車載送至下個目的地，熱忱服務精神，深獲這群不老騎士肯定，臨行前合影留念，並讚「警察好棒棒」！

▲員警協助叫來能夠載運自行車的計程車，連人帶車把她送到下個目的地。

雙十國慶連續假期許多民眾扶老攜幼出門旅遊，有群來自北部平均年齡60歲的「不老騎士」約20人，騎著自行車要完成環島的壯舉，12日騎經台東鹿野鄉武陵路段時，其中一人因耐不住連日的高溫身體不適，全員停在樹下休憩，並欲攔停過路小自貨協助載運。

約莫數十分鐘後，看到執行交通疏導勤務的鹿野分駐所副所長郭恒嘉及警員蔡承祐所駕乘的巡邏車迎面而來，大夥恍如在茫茫大海中看到了燈塔一般，高舉著雙手不斷揮舞，員警立刻停車查問「發生何事？」，當得知原委後，郭副所長隨即協助叫部能夠載運自行車的計程車，連人帶車把她送到下個目的地─花蓮縣富里鄉，在這人生地不熟的地方遇到警察如此熱忱的服務，大夥無不舉起大拇指稱讚「警察好棒棒」！臨行前還與警察合影留念，紀錄下這感動的一刻！

▲不老騎士舉起大拇指稱讚「警察好棒棒」，臨行前與員警合影留念。

關山警察分局分局長潘仕能表示，民眾出門旅遊可收聽警察廣播電台台東台FM94.3，掌握最新路況，或至臉書搜尋「台東縣警察局關山分局」粉絲頁，內PO有每日交通、治安安及為民服務等資訊讓民眾參閱。