柯文哲「騎一日雙塔吃安」　民眾黨：「趣味言談」比喻挑戰艱難

▲柯文哲陪張睿倉掃街。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者楊亞璇／台北報導

針對媒體13日以《戲言、失言？ 柯文哲：能騎一日雙塔是吃安…》為題之報導。台灣民眾黨發言人林珍羽13日表達嚴正抗議，她強調，完成一日雙塔是主席柯文哲的人生目標，過程中從未服用任何違禁藥品，且堅定地完成這趟困難的挑戰。

台灣民眾黨主席柯文哲13日到台中陪同已提名的第三選區立委參選人張睿倉在大雅永興宮上香祈福，在宮內休息時，廟方人員誇讚他體力好，他竟語出驚人說出騎「一日雙塔秘訣」，是「吃安，吃安非他命！」眾人大笑之餘趕緊勸他「話不能亂講」。

對此，林珍羽指出，「有這樣的對話，也只是在跟地方朋友閒聊時，趣味的言談講述挑戰一日雙塔艱難之比喻，並非認真的話語」，事實上在一日雙塔的準備及進行過程中，網友及周邊的同僚都有參與到，皆可證明未使用任何會有疑慮之藥品，對此本黨嚴正駁斥。

林珍羽強調，安非他命為二級毒品，並非一般管道可以取得，盼自由時報能遵循林榮三先生當年辦報倡導言論自由之精神，希冀時至今日自由時報依然能捍衛公正客觀第四權之價值，發揮查證精神，並以常理撰寫新聞，勿扭曲事實、擴大解讀，以影射性新聞內容為題，誤導民眾，如此只會有失自己身為第四權的格調，降低民眾信任度。

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