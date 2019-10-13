超過千人擠整晚！羽田機場今解除著陸限制　成田機場仍停飛

記者林瑩真／編譯

強颱哈吉貝侵襲日本關東地區，導致東京羽田機場12日實施著陸限制，直到13日早上才解除，終於可以接收航班資訊。不過成田機場13日仍有許多航班停飛，航空公司建議旅客先確認航班消息才前往機場。

綜合日媒報導，羽田機場12日實施著陸限制，包括許多班機信息都不可得知，導致前往機場搭機的旅客被困在機場，也有人因此無法接機，機場大廳一度混亂。報導統計，包含國內線及國際線，大約有1000名以上的旅客在航廈度過一晚。

直到13日上午，著陸限制解除，班機終於降落羽田機場後，讓許多旅客可以趕在禮拜一之前回到日本。不過，雖然著陸限制解除，但強颱哈吉貝尚未離去，羽田機場僅開放一部分航班；成田機場則忙著將飛機轉移到其他機場，13日大部分的航班仍然確定停飛。

由於部分旅客未能接收到停飛消息，紛紛湧入羽田機場及成田機場，跟昨日的旅客全都擠在機場大廳內。航空公司表示，為了避免與其他旅客擠在機場空等，建議有搭機需求的旅客先從網路確認航班訊息，若班機停飛就不要前往機場，同時提醒要從機場離開的旅客注意自身安全。