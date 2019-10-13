超過千人擠整晚！羽田機場今解除著陸限制　成田機場仍停飛

記者林瑩真／編譯
強颱哈吉貝侵襲日本關東地區，導致東京羽田機場12日實施著陸限制，直到13日早上才解除，終於可以接收航班資訊。不過成田機場13日仍有許多航班停飛，航空公司建議旅客先確認航班消息才前往機場。
羽田空港の案内所がみどりの窓口の如く並んでるのなんて初めて見た。 pic.twitter.com/2dt0y06YY4— ブレザーの愉快なアカウント (@b_b_blazer) October 13, 2019
綜合日媒報導，羽田機場12日實施著陸限制，包括許多班機信息都不可得知，導致前往機場搭機的旅客被困在機場，也有人因此無法接機，機場大廳一度混亂。報導統計，包含國內線及國際線，大約有1000名以上的旅客在航廈度過一晚。
直到13日上午，著陸限制解除，班機終於降落羽田機場後，讓許多旅客可以趕在禮拜一之前回到日本。不過，雖然著陸限制解除，但強颱哈吉貝尚未離去，羽田機場僅開放一部分航班；成田機場則忙著將飛機轉移到其他機場，13日大部分的航班仍然確定停飛。
羽田空港— NOCAR (@CharlieYankee22) October 13, 2019
いやぁ、凄い人だわ pic.twitter.com/J3hCWxZrj5
由於部分旅客未能接收到停飛消息，紛紛湧入羽田機場及成田機場，跟昨日的旅客全都擠在機場大廳內。航空公司表示，為了避免與其他旅客擠在機場空等，建議有搭機需求的旅客先從網路確認航班訊息，若班機停飛就不要前往機場，同時提醒要從機場離開的旅客注意自身安全。