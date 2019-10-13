追嗆韓口罩女挨轟「警察城市」　前鎮分局：為了她的安全

記者吳奕靖／高雄報導

國慶日當天在高雄電影節當中戴口罩開嗆韓國瑜的女子，現在被爆出在開嗆韓國瑜之後，遭高雄市警察局前鎮分局人員調閱該名女子身影以及下落，被懷疑是要調查身份，所以挨轟「這不是警察城市」，甚至連高雄市議員黃文益都說是「白色恐怖」；對此前鎮分局出面澄清：「是為了她的人身安全，確認她安全離開。」

▲國慶日當天，高雄市政府文化局舉辦電影節，一名口罩女開嗆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市文化局主辦2019年高雄電影節開幕儀式中，一名戴口罩女子站起來，高分貝詢問韓國瑜：為何來自日本的開幕片《火口的二人》無法在大陸播映？當時韓表示：「你要不要站起來再跟記者講一下，你不用戴著口罩，你把口罩拿下來，盡量大聲講...」，隨即被工作人員給帶開。

▲國慶日當天，高雄市政府文化局舉辦電影節，一名口罩女開嗆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過現在卻傳出警方想透過監視器來調閱該名女子的身份，被護送女子離開的影展工作人員砲轟：「這不是警察城市」，民進黨高雄市議員黃文益也開轟，批評韓國瑜沒有雅量，也認為警察單位是「揣摩上意」，追查對方身份有如白色恐怖。

高雄市警察局前鎮分局澄清：「10月10日在圖書總館的高雄電影節開幕會場，有一名不明女子戴口罩大聲提問韓市長，引起十多名民眾和記者上前追問，隨即經工作人員勸離現場、並帶往休息室安撫情緒。警方基於該女子的安全理由，向工作人員提問該女子的狀況，隨即向警方表示該女子不看電影已經離開，因該女子離開會場時有十多名觀眾尾隨，因此警方到圖書總館的管理室瞭解該女子是否安全的離開，發現該女子在圖書總館8樓一個人悠哉閒逛、並無安全顧慮，警方隨即離開」。前鎮分局副分局長林建宏強調：從未過問該女子的身分問題，因為她沒有違法的行為。

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