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竹市議員「建康男孩」200秒影片超洗腦　串聯22景點！市民燦笑：我竟然看完了

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記者陳俊宏／綜合報導

新竹市議員陳建名、劉康彥（小白）合組「建康男孩」，在國慶4天連假以一支3分28秒的「建康操」影片，引起新竹市民的熱烈討論，不只推廣運動還順勢介紹22個自然、人文景點。新竹網友紛紛大讚，「小時候的回憶」、「太強了～還結合了新竹的景點，一定要轉發出去的呀」、「我竟然看完了。」新竹市長林智堅看到影片則說，「讓我笑了出來。」

陳建名劉康彥國慶日在「建康男孩」臉書粉絲團發文說，「國慶四天連假開始了！你各位啊！趕快起床做早操！與其在連假最後幾小時唉聲嘆氣，不如好好把握連假的每一分一秒，跟著建康男孩建康操的節奏，陪著家人朋友踏遍新竹市所有的美好，留下難忘的連假回憶吧！」

影片中，陳建名和劉康彥穿上「南寮國小」的運動服，跑遍南寮魚鱗天梯、香山賞蟹步道、港南運河和北極佑聖宮等22個景點，搭配上國民健康操的「上肢運動」、「挺胸運動」、「轉體運動」和「緩和運動」等分解動作，以復古口白、懷舊音樂和洗腦的「微笑示範體操」畫面，立刻狂吸網友的眼球。

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竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

▲▼陳建名（左）、劉康彥穿上南寮國小運動服，在22景點跳「建康操」，引發熱烈迴響。（圖／「建康男孩」提供／下圖皆同）

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

新竹市長林智堅也在臉書分享影片寫道，滑臉書看到過去兩位市長室的同事陳建名和劉康彥，在四天連假的首映，「讓我笑了出來，也只有他們會想到用建康操的方式介紹自己，也介紹這座城市。」

林智堅指出，「同時，我也回憶湧上心頭，原來我們一起完成了這麼多城市中的改變。過去那段時間，大家在會議室裡討論隆恩圳公園裡水草柵欄的設計、溜滑梯的坡度；或是行程空檔中特別繞去路平路段裡，抽測施工品質，每一個工程都有大家努力的回憶。辦公室裡的每一位同仁都是改變的推手，也是我們一起努力的戰友。」

林智堅笑說，「推薦大家吃完晚餐，休息一下出門走走，嘗試一下建康男孩推薦的建康操，可能會有意想不到的效果（？）」

▼建康男孩在「南寮魚鱗天梯」跳體操。

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

許多網友留言，「好懷念的健康操」、「很棒的創意」、「就是忙著練健康操，還把新竹市誠懇地詳細介紹，真是太辛苦了」、「 新竹真的很美」、「我竟然看完了。」

陳建名是林智堅擔任市議員時第一位助理，劉康彥則是林任內最年輕的市長辦公室主任，兩人過去都是林的最佳戰友。陳、劉轉換跑道，2018年12月當選議員後，平日用心議會問政、為民服務，時常突發奇想用獨創妙招宣傳新竹市，尤其兩人一起成立「建康男孩」臉書粉絲團，創意圖文和影片總引起熱烈迴響。

「建康男孩建康操」介紹新竹市22景點：

隆恩圳
新竹綠園道
美術館（新竹市役所）
中央公園
湳雅大公園
幸福廣場
新竹市政府（新竹州廳）
都城隍廟
新竹之心（迎曦門）

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

新竹火車站

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

新竹轉運站
將軍村

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

北極佑聖宮

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

新竹水道取水口展示館
港南運河

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

南寮魚鱗天梯
南寮親子沙灘
客雅溪人行步道
青青草原溜滑梯
青青草原

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

 香山賞蟹步道

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

南勢米粉寮

竹市議員「建康男孩」3分28秒跳操影片超洗腦　串聯22景點！市民驚：我竟然看完了。（圖／「建康男孩」提供）

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