竹市議員「建康男孩」200秒影片超洗腦　串聯22景點！市民燦笑：我竟然看完了

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市議員陳建名、劉康彥（小白）合組「建康男孩」，在國慶4天連假以一支3分28秒的「建康操」影片，引起新竹市民的熱烈討論，不只推廣運動還順勢介紹22個自然、人文景點。新竹網友紛紛大讚，「小時候的回憶」、「太強了～還結合了新竹的景點，一定要轉發出去的呀」、「我竟然看完了。」新竹市長林智堅看到影片則說，「讓我笑了出來。」

陳建名和劉康彥國慶日在「建康男孩」臉書粉絲團發文說，「國慶四天連假開始了！你各位啊！趕快起床做早操！與其在連假最後幾小時唉聲嘆氣，不如好好把握連假的每一分一秒，跟著建康男孩建康操的節奏，陪著家人朋友踏遍新竹市所有的美好，留下難忘的連假回憶吧！」

影片中，陳建名和劉康彥穿上「南寮國小」的運動服，跑遍南寮魚鱗天梯、香山賞蟹步道、港南運河和北極佑聖宮等22個景點，搭配上國民健康操的「上肢運動」、「挺胸運動」、「轉體運動」和「緩和運動」等分解動作，以復古口白、懷舊音樂和洗腦的「微笑示範體操」畫面，立刻狂吸網友的眼球。

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▲▼陳建名（左）、劉康彥穿上南寮國小運動服，在22景點跳「建康操」，引發熱烈迴響。（圖／「建康男孩」提供／下圖皆同）

新竹市長林智堅也在臉書分享影片寫道，滑臉書看到過去兩位市長室的同事陳建名和劉康彥，在四天連假的首映，「讓我笑了出來，也只有他們會想到用建康操的方式介紹自己，也介紹這座城市。」

林智堅指出，「同時，我也回憶湧上心頭，原來我們一起完成了這麼多城市中的改變。過去那段時間，大家在會議室裡討論隆恩圳公園裡水草柵欄的設計、溜滑梯的坡度；或是行程空檔中特別繞去路平路段裡，抽測施工品質，每一個工程都有大家努力的回憶。辦公室裡的每一位同仁都是改變的推手，也是我們一起努力的戰友。」

林智堅笑說，「推薦大家吃完晚餐，休息一下出門走走，嘗試一下建康男孩推薦的建康操，可能會有意想不到的效果（？）」

▼建康男孩在「南寮魚鱗天梯」跳體操。

許多網友留言，「好懷念的健康操」、「很棒的創意」、「就是忙著練健康操，還把新竹市誠懇地詳細介紹，真是太辛苦了」、「 新竹真的很美」、「我竟然看完了。」

陳建名是林智堅擔任市議員時第一位助理，劉康彥則是林任內最年輕的市長辦公室主任，兩人過去都是林的最佳戰友。陳、劉轉換跑道，2018年12月當選議員後，平日用心議會問政、為民服務，時常突發奇想用獨創妙招宣傳新竹市，尤其兩人一起成立「建康男孩」臉書粉絲團，創意圖文和影片總引起熱烈迴響。

「建康男孩建康操」介紹新竹市22景點：

隆恩圳

新竹綠園道

美術館（新竹市役所）

中央公園

湳雅大公園

幸福廣場

新竹市政府（新竹州廳）

都城隍廟

新竹之心（迎曦門）

新竹火車站

新竹轉運站

將軍村

北極佑聖宮

新竹水道取水口展示館

港南運河

南寮魚鱗天梯

南寮親子沙灘

客雅溪人行步道

青青草原溜滑梯

青青草原

香山賞蟹步道

南勢米粉寮

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