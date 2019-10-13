卓榮泰批「偷雞不著蝕把米」　柯文哲：不管藍綠整天都只想選舉

記者李忠憲／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲13日到台中陪同立委參選人張睿倉掃街拜票，針對民進黨主席卓榮泰稍早回擊柯不了解民進黨策略，根本是「偷雞不著蝕把米」。柯文哲先說「不用回應！」又續批說，不管藍綠整天都想選舉，整個執政目標只為了要當選，「從來不告訴我們當選以後要幹什麼？」

▲柯文哲台中輔選時批評來慮整天都想選舉。（圖／記者李忠憲攝）

柯文哲13日台中輔選民眾黨提名第三、第五選區立委參選人張睿倉、謝文卿，下午並在中友百貨誠品書店舉行簽書會。他上午接受媒體訪問時，針對與郭台銘合作部份表示，只是友軍，能協調盡量協調，目前還是由蔡璧如、周守訓定期溝通。

▲柯文哲到台中陪同立委參選人張睿倉到潭子潭水亭參拜。（圖／記者李忠憲攝）

媒體問到，民進黨主席卓榮泰說他目前狀況是「偷雞不著蝕把米」並指柯一直批評講他們的策略，但根本不了解民進黨的基層。柯文哲被問到表示，「好啦！這一題不用回應，唉！他就他就...。」

但他又忍不住說，其實這是國家的問題，太多選舉的「謀..」，又改口說「太多選的想法」把手段當目標，目標合理化所有的行為，整個執政目標只為了要當選！「從來不告我們當選以後要幹什麼？！最麻煩的是把當選作為最高的目標，又合理化所有的行為。這是在台灣看到最大的問題。」

柯文哲說，他們就是想太多了嘛 ！兩黨初選變得很可笑！民調一開始把柯文哲放進去，最後柯文哲沒有選，那初選要不要重來？坦白講這也沒辦法！因為他們整天都是在想選舉！

▲民眾排隊與柯文哲合影。（圖／記者李忠憲攝）

針對「十分保台」柯文哲昨批只用嘴保台，今天則表示，他認為扣掉3%以外，今天台灣都是台灣派，他不會懷疑所謂的台灣主體性優越性，只是方法上的爭議，他認為不應簡化為「芒果乾（亡國感）」，還是主張科學務實理性對話講數據，講kpi ，強調務實治國的態度。

對於台中市北北區，郭柯都派人參選，合作出現變化？柯文哲表示，能協調就協調，但無法百分百一致。同一個黨都沒辦法百分百一致了，「我們只算友軍這樣而已！」協調，蔡碧如與周守訓還是會定期會討論一下。 儘量同一區能協調就協調，不可能百分百。

對於台中第3選區的選情，柯文哲選舉就是「do our best」，外界疑因這一區有洪慈庸以無黨的身份尋求連任，民眾黨才在這裡提名參選人張睿倉。柯馬上回應表示，基本上洪應該是算民進黨的，除了沒把民進黨的黨籍掛出來，整個選舉系統都是民進黨的，針對這一區，因張睿倉里長在這連，剛好有好的人選在這裡，就提名，不用想太多！

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