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蔡英文遭指動用百人陪貓看醫生　蔡想想：我們很好！不要亂造謠

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▲▼蔡想想、蔡阿才。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲蔡想想、蔡阿才。（圖／翻攝蔡英文IG）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統大選不到百日，近來網路卻開始瘋傳總統蔡英文「動用百人陪貓看醫生」，事後蔡英文於12日澄清自己是前往動物醫院談動保議題，其競選團隊的幕僚更發現假日已成為敵對陣營「黑蔡部隊」的「國定抹黑日」。蔡英文13日也透過IG以愛貓「蔡想想」、「蔡阿才」的口吻再度呼籲，「我們很好，沒有去看醫生，不要亂造謠」。

蔡英文以愛貓「蔡想想」、「蔡阿才」的口吻呼籲「網路上有人造謠說媽媽帶我們去看醫生，但我們很好，沒有去看醫生，不要亂造謠」，同時附上蔡想想的照片。貼文一出，許多網友也紛紛留言，「看影刀開槍，群妖亂魔」、「他們才需要就醫」、「小英可以帶魚去看醫生嗎拜託」、「死魚怎麼醫？沒藥醫了」、「網路怎麼這麼多奇怪不實的訊息啦」

總統蔡英文競選連任辦公室12日透過「2020小英發言人」臉書粉專表示，蔡英文11日和民進黨立委參選人許淑華、獸醫師黃泓康、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣一起在黃醫師的診所直播談動物保護，還有分享怎麼照顧毛小孩的心得。

▲▼蔡英文澄清假訊息。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE帳號）

▲蔡英文澄清假訊息。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE帳號）

總統蔡英文競選連任辦公室說，這個有意義的活動，竟然被刻意抹黑成蔡英文在上百人簇擁下，帶貓去動物醫院看醫生，「這樣的行為，實在不健康！」提醒這些朋友，抹黑可能觸法，難得假日，多參加些有意義的活動、閱讀，或者出去走走，沒有法律責任，又讓自己身心更開朗，可是一舉多得。

蔡英文競選幕僚也提到，隨著選舉越來越接近，團隊確實注意到網路上各種抹黑文、貼圖，LINE群組中的謠言有越來越多的趨勢，尤其假日更是高峰，國定假日幾乎變成「國定抹黑日」。

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