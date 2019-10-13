反送中影響經濟　港財政司推「紓緩措施」助打工仔及企業

▲示威影響到許多商家營業。（圖／記者黃彥傑攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

「反送中」風波對香港經濟造成影響，香港財政司司長陳茂波13日表示，香港經濟正步入技術性衰退的趨勢，當經濟持續負增長後，失業率的上升速度會很快，「政府會盡力透過不同的紓緩措施協助打工仔及中小企，減少經濟不景氣對大家生活帶來的衝擊。」

陳茂波在官方網誌以「懸崖勒馬」為題發文，他指出，過去4個月一再發生的暴力衝擊、肆意破壞及惡意滋擾事件，社會正付出沉重的代價，「零售及餐飲業受到沉重打擊，消費意欲疲弱，店舖食肆平日的生意減少了，昔日最旺市的周末或假期，現在卻往往要提早關門甚至全日都不能營業。更甚者，一旦被鎖定為欺凌的對象，輕則店舖受到嚴重的滋擾，無法正常營業；重則甚至店舖設施被焚、被毁，店員人身安全也受嚴重威脅。」

陳茂波提到，飲食業反映已最少有約100間餐廳結業，約2000名員工受影響。而多項大型本地盛事，例如美酒佳餚巡禮、香港單車節、渡海泳及一些球賽等，均基於安全理由而取消。

為了「撐企業、保就業」，財政司在8月中推出總額逾191億元的措施，陳茂波表示，其中就政府物業的租戶減租一半、為期半年，已經生效，「我們並推動公營機構配合，包括房協、房委會、科學園、數碼港及環保園亦已先後宣布，跟隨政府向租戶提供半年的減租優惠。」

陳茂波還說，他也跟港鐵、機管局，領展以至一些大型商場業主溝通，大家都體諒現時的經營困難，並且願意協助生意受影響的租戶，紓緩經營壓力，「希望其他業主和發展商都可以考慮以各種安排，例如減租、提供免租期，又或是其他方式協助零售租戶紓緩經營壓力，一同應對這次環球經濟放緩及本地社會事件帶來的巨大挑戰。」

陳茂波強調，不論大家的理念如何不同，經過這段日子，都應能清晰看到，暴力不能解決問題，企圖「攬炒」只會打擊各行各業經濟和一眾打工仔的生計，「面對前所未見的困難，我們整個社會實在沒有繼續撕裂下去的本錢。除了需要停止暴力、盡快恢復秩序外，政府、社會各界，以至我們每個人均須暫且放下爭鬥，以同坐一條船的精神，盡力走多一步互相扶持，共渡時艱。」

▼港財政司長陳茂波。（圖／翻攝香港特別行政區政府）