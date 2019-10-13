暴雨颱肆虐關東16死　蔡英文喊「日本是最重要朋友」：隨時能支援

▲ 哈吉貝颱風重創日本，總統蔡英文發推特慰問。（圖／翻攝自推特@iingwen）

記者詹雅婷／綜合報導

日本受到哈吉貝颱風肆虐，關東、東北降下破紀錄的暴雨，各地淹水災情嚴重。對此，總統蔡英文今（13日）早在推特發文表示，對災民致上最衷心的慰問，「日本對我們來說，是最重要的朋友，無論何時都會趕來支援的。」

NHK報導，受到哈吉貝颱風影響，東北、關東地區光是這2天就降下超過1000毫米的雨量，高達是一年降雨量的3、4成，造成至少16人死亡，15人失蹤，149人受傷。

談及日本的嚴重災情，總統蔡英文稍早表示，哈吉貝颱風帶來破紀錄的大雨，對災民致上最衷心的慰問，「日本對我們來說，是最重要的朋友，無論何時都會趕來支援的。」

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