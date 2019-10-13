爸媽「喂養太精細」　11歲男孩停止長高肚子鼓脹臉發黃

▲烹飪示意圖，與本文內容無關（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

杭州一名11歲的男孩，父母為了保護他的腸胃，幾乎都沒讓他吃過不容易消化的東西，使得男孩到了11歲，都從沒自己啃過整個的蘋果，然而近來卻出現身高停止生長、食慾不振等症狀，甚至身材消瘦、肚子鼓脹，所幸經過醫師建議，父母調養後，男孩的狀況已經改善。

《錢江晚報》微信公眾號報導，這名男童的爸爸身高1米82，媽媽1米63，憑著優質的遺傳基因，他在10歲前都長勢喜人，但從他10歲到11歲這一年，身高幾乎停滯不前，而更令人擔心的是，他的胃口也越來越不好，連最愛的雞腿都只能吃下半個，更別提本就不愛吃的蔬菜了，基本上碰都不碰。

▲食物示意圖，與本文內容無關。（圖／123RF）

父母將男孩送醫時，肚子摸起來脹鼓鼓的，舌苔厚膩，醫生說，面診再結合相關症狀，這是個典型的脾胃功能不好的孩子。父母表示，「從小到大，為了保護他的腸胃，我們幾乎都沒讓他吃過不容易消化的東西，水果是切成小塊的，肉是撕成一絲絲的，11歲了從沒自己啃過整個的蘋果，都這樣了還會吃壞？」

此外，男孩的母親相信多吃肉有助長高，從小就給他燒各種肉，起初小朋友胃口還沒變差，一口氣能吃三四隻，直到10歲以後「戰鬥力」銳減，一次只能吃下半隻。醫生說，因為缺乏鍛煉，男孩的脾胃功能本來就弱，消化變慢，而大量的肉食吃進去之後，更加難以消化，形成積食，從而使胃口越來越不好。

所幸經過以健脾和胃、消食積助運化的推拿為主的調養，再輔以貼敷健脾散，一個月後男孩的胃口就逐漸好轉，臉色微微泛紅，同學說他踢起足球來都變得有力了。

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