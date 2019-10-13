加油稍等！油價連三降　中油宣布汽、柴油價格調降0.1元

▲油價連3降。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

加油再等一天！台灣中油今（13）日宣布，自明（14）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.2元、95無鉛汽油每公升27.7元、98無鉛汽油每公升29.7元、超級柴油每公升24.0元。

台灣中油表示，受到美國商用原油庫存連四週上升、秋天為北半球原油需求傳統淡季等因素影響，本週國際油價續跌，本週調價指標7D3B週均價為每桶58.79美元，較前週58.90美元下跌0.11美元，新臺幣兌美元匯率升值0.171元，國內油價依公式計算跌幅為0.59％，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.1元，足額調整。

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.2元、95無鉛汽油每公升27.7元、98無鉛汽油每公升29.7元、超級柴油每公升24.0元，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。