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電視播《蠟筆小新》！她一聽「特地回頭」...哭臉感慨：真的不一樣了

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▲▼ 蠟筆小新聲音不一樣了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友聽出來野原新之助的聲音變得不一樣了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

《蠟筆小新》、《名偵探柯南》配音員蔣篤慧於上月16日癌逝，享年49歲，令各界不捨。有觀眾近日在電視上收看劇場版《蠟筆小新》時，發現熟悉的聲音變了，還因此特地回頭看一眼確認一下。貼文一出，網友們也都不約而同表示發現聲音不一樣了，紛紛懷念起熟悉的原版配音。

「現在看蠟筆小新最新的電影版，發現小新的聲音不一樣了......。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中表示，自己日前在電視上看到《蠟筆小新》劇場版，發現小新的聲音不再是自己熟悉的那樣，相當感慨，隨後也發文緬懷原配音員蔣篤慧。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多「耳尖」網友們也都表示還不太習慣，「不只電影版，好像比較新的也都換聲了」、「很多其他卡通的角色也都換人配了」、「都成為回憶了」、「新配音真的怪，我剛剛也在看」、「我女兒一聽就說聲音不一樣」。

蔣篤慧（圖／翻攝蔣篤慧臉書）

▲配音員蔣篤慧。（圖／翻攝蔣篤慧臉書）

不過留言之中有人表示，希望大家也要給新的配音員鼓勵，畢竟台灣配音人才不多，相信接手的配音老師也承擔了不少壓力。

據了解，早在蔣篤慧病逝的2個月前，養成遊戲《閃耀暖暖》的臉書粉絲團中就曾透露端倪，公告指出，蔣篤慧即將進行「長途旅行」，部分角色如「海哲」、「洛洛梨」將改由配音員曾允凡接手。

而原PO所收看的《蠟筆小新：新婚旅行風暴─奪回廣志大作戰》，同樣也是由曾允凡擔任台版小新的配音員。專業網友分析，蔣篤慧詮釋的聲音比較低沉，雖然還在習慣當中，但還是給予新配音員鼓勵，「只要詮釋出自己的作品就好了，我一樣會繼續支持！」

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