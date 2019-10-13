颱風吹破屋頂…他家中突掉金屬柱狀物　日網驚呼：M29迫擊砲？

記者林瑩真／編譯

強颱哈吉貝侵襲日本，強風暴雨在關東地區紛紛引發災情。一名網友就表示，家中屋頂因為颱風而破裂，沒想到卻掉下一個奇怪的物品，從外表看起來彷彿一顆未爆彈。

「受颱風影響，一個奇怪的東西從屋頂深處砸破天花板掉了出來。」日本網友拍下從天而降的奇怪物品，並將照片上傳推特，由於這個奇怪物品為圓柱體，有大量生鏽，尾端則是金屬片狀尾翼，看起來宛如一顆砲彈。

網友們紛紛回應「應該是M29迫擊砲的砲彈吧」、「光看形狀就覺得很糟糕了吧」、「前端金屬的地方跟迫擊砲好像有點不一樣，會不會是共產主義者的武器啊」、「不管是什麼砲彈，即使是地雷都有至少50年以上的壽命，砲彈比想像中更長壽的」、「還好它從屋頂掉下來的時候什麼都沒發生」。

原PO透露，由於收到太多訊息擔心真的是危險物品，決定還是先報警，只是因為颱風導致各地傳出災情，所以警方的生活安全部門及自衛隊至少要等到16日才能過來確認，在此之前他已經暫時修補好屋頂，會以不觸碰危險物品為原則。