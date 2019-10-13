颱風吹破屋頂…他家中突掉金屬柱狀物　日網驚呼：M29迫擊砲？

記者林瑩真／編譯
強颱哈吉貝侵襲日本，強風暴雨在關東地區紛紛引發災情。一名網友就表示，家中屋頂因為颱風而破裂，沒想到卻掉下一個奇怪的物品，從外表看起來彷彿一顆未爆彈。
「受颱風影響，一個奇怪的東西從屋頂深處砸破天花板掉了出來。」日本網友拍下從天而降的奇怪物品，並將照片上傳推特，由於這個奇怪物品為圓柱體，有大量生鏽，尾端則是金屬片狀尾翼，看起來宛如一顆砲彈。
台風の影響か屋根裏にあったと思われる変な物体が天井を突き破って降ってきた pic.twitter.com/S7uqAGNsH5— ASAKO＠ｱﾝﾄﾞﾝ屋さん (@yuud0c0b) October 12, 2019
網友們紛紛回應「應該是M29迫擊砲的砲彈吧」、「光看形狀就覺得很糟糕了吧」、「前端金屬的地方跟迫擊砲好像有點不一樣，會不會是共產主義者的武器啊」、「不管是什麼砲彈，即使是地雷都有至少50年以上的壽命，砲彈比想像中更長壽的」、「還好它從屋頂掉下來的時候什麼都沒發生」。
続報が気になるとのコメントが多いので続報ですm(_ _)m— ASAKO＠ｱﾝﾄﾞﾝ屋さん (@yuud0c0b) October 12, 2019
台風の影響で警察&自衛隊が動けないらしく16日に警察の生活安全課と自衛隊の方々が見聞&引き取りに来て下さるとの事ですm(_ _)m
あとウチの猫さん達が屋根裏が気になって侵入を試みたので応急処置をしましたm(_ _)m pic.twitter.com/nTTou2lPst
原PO透露，由於收到太多訊息擔心真的是危險物品，決定還是先報警，只是因為颱風導致各地傳出災情，所以警方的生活安全部門及自衛隊至少要等到16日才能過來確認，在此之前他已經暫時修補好屋頂，會以不觸碰危險物品為原則。