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宿舍深夜開戰！他一翻身「棉被肥蟲蠕動」飄怪聲　其他室友0怨言...真相太爆炸

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▲床,房,宿舍（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲捲毛室友顯然不懂什麼叫尊重。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男大生住學校宿舍，由於和室友們不同系，所以平常也不太會聊天，沒想到學期中，一位室友開始會帶女友回來，甚至在深夜直接「棉被裡」開戰，滿腔怒火的他正覺得奇怪，另外兩位室友竟沒有任何怨言，結果就在某天，他臨時回宿舍拿東西時，撞破了驚人的真相。

男大生在dcard氣憤發文，他們學校是4人房宿舍，因為是隨機抽籤，所以他和室友們都來自不同系，「剛開始出門前，有時會跟他們說掰掰，但他們也都愛理不理，所以乾脆就免了。」

請繼續往下閱讀...

衛生紙。（圖／記者李佳蓉攝）

▲室友還會假裝擤鼻涕。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

一直到學期中的時候，有位捲毛室友會帶女友回宿舍，男大生直言，「我是不介意帶妹子進來中和臭酸味，也不介意她常常穿一件小可愛晃來晃去，但我不能接受的是，有時候去上個廁所回來，都會看到捲毛的女友坐在他大腿上，然後捲毛長滿毛的豬蹄，伸進她的衣服裡面。」

當小倆口發現他進來後，會不動聲色地裝鎮定，而尷尬的他只能裝作視而不見，但每次碰上類似情況，他都會燃起一把火，「晚上關燈以後，會在黑暗中看到他們的棉被動來動去，然後隱約聽得到喘氣聲，接著是唰唰唰抽衛生紙的聲音，捲毛還會假裝是拿衛生紙來擤鼻涕，X啦騙誰。」

其實，男大生曾想過要檢舉，但礙於人情，加上他怕的罪人，所以一直默默隱忍，講到這他突然話鋒一轉，「你可能會問，不是有4個人嗎？另外2個室友怎麼沒有反應，對...沒有，因為他們兩個也會在宿舍一起OO，他們兩個一起......。」

▲網友們也忍不住驚呆。（圖／翻攝自dcard）

▲網友們也忍不住驚呆。（圖／翻攝自dcard）

他接著繪聲繪影地說，「剛好有一次我急著拿東西，用備用鑰匙開門進房裡，結果（兩室友）來不及穿衣服被我抓個正著，從此以後，他們兩個完全不敢正面看我，也不太敢在房間裡講話。」

抱怨文一出，狂吸超過3萬讚，網友們也紛紛留言回應，「哇靠...以你這個運氣沒幾個人有」、「抽到了一間不得了的房間」、「抱歉，前面我還蠻同仇敵愾的，看到後面那段直接笑出來」、「六人行，縮成三人行。這個好像可以」、「唯一不爽的點是只有你在魯」、「好辛苦...這是什麼世界」、「貴圈真亂XDDD」。

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