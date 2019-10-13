捷克議長出席國慶酒會遭打壓　外交部：對野蠻干預表達不齒與譴責

▲外賓受邀出席國慶酒會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

雙十國慶有不少外賓受邀訪台，包括加拿大聯邦眾議員、美國參議員等人，而國慶酒會有瓜地馬拉副總統卡培拉、巴拉圭副總統韋拉斯格斯及捷克參議員等貴賓出席。但「駐捷克代表處」的粉絲專頁指出，大陸大使館在國慶酒會隔日即登門抗議。對此，外交部表示，對於北京政府部門對中華民國台灣舉辦國慶相關活動的野蠻干預，表達不齒與譴責。

「駐捷克代表處」的粉絲專頁12日PO文，捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）受邀出席國慶酒會，隔日大陸大使館即登門抗議，柯佳洛也說，在參加前有不少人警告他不要惹中國大陸不高興，但柯佳洛則認為，參議院身為立法機構，而且他本身隸屬反對黨，不就是來制衡較為「傾中」的行政機構嗎？對此，外交部今（13）日回應，柯佳洛不畏大陸的無理阻撓並堅守民主自由價值，以具體行動展現台捷關係的支持，外交部高度肯定與感謝。

外交部提到，柯佳洛展現了捷克1989年「絲絨革命」以來，反對極權壓迫的一貫精神，令人推崇。而對於大陸政府部門對中華民國台灣舉辦國慶相關活動的「野蠻干預」，「外交部表達不齒與譴責」。

另外，駐捷克代表處在同篇文提及柯佳洛計畫明年初訪問台灣，外交部也表示歡迎，也期望透過訪問持續強化台捷的雙邊合作。

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