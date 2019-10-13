何志偉、吳怡農掃街　吳太太歪樓：國家「肌」器動起來

▲卓榮泰陪同何志偉掃街。（圖／民進黨提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨主席卓榮泰13日接續北投市場，下一站到士林區社子市場陪立委參選人何志偉、吳怡農掃街拜票，與市場攤販問早寒喧，沿途民眾如看到老朋友般無所不談。許多吳怡農的粉絲「吳太太」們也在臉書直播底下興奮留言。

卓榮泰表示，北投市場與社子市場，是兩個非常傳統、有代表性的市場，也是他當年在台北市北區選舉，相當熟識的地方。剛剛在北投市場，有許多攤販、民眾，熱情與他寒暄、打招呼，讓他感受到大家對他以及吳思瑤的支持，特別溫馨。

卓榮泰指出，他與何志偉在年初立委補選中，有共同美好的勝選經驗，他也再次感謝何志偉，在今年1月27日的立委補選中，用個人的特質與努力，為民進黨拿下這一席立委，讓民進黨能夠在去年敗選之後，稍稍站穩腳步。

卓榮泰提到，年初陪何志偉助選過程中，充分感受到何志偉的親切，何志偉是一位與市民站在一起，說出市民聲音的新世代政治人物，這次選戰，大同、士林選區還有不少強敵環視，但他相信何志偉絕對可以拿下勝選；此外，台北市的立委席次也要超越對手，翻轉台北市。

何志偉也表示，這次選戰的信心來自基層給予的溫度、託付，最重要的是要一步一腳印，穩固國政，把台灣顧好，而他的選戰策略就是勤走基層，拿出政績、政見，所有的民意代表要回到本質，他的本質就是民意。

▲吳怡農、何志偉合體掃街。（圖／翻攝何志偉臉書直播，下同）

另一位立委參選人吳怡農也一同掃街拜票。卓榮泰提到，中山、北松山有吳怡農，大同士林有何志偉，兩位是在整個台北市大戰略中，一位是要衛冕成功，一位是要進攻成功，希望市場內的老闆、老闆娘，以及所有路過的市民朋友們感受到這兩位年輕人帶給大家熱情與熱力，並感動大家。

吳怡農因外型帥氣，在選戰過程中，累積超高人氣，這次將挑戰現任國民黨立委蔣萬安，被視為「雙帥對決」。許多「吳太太」們也在臉書直播底下為吳怡農加油打氣，「農農加油，我也想握手啦」、「國家肌器動起來了，手臂露出來」、「農農穿太多，該脫了啦」、「吳怡農要多穿襯衫啦，全世界女生都是襯衫控！」

▲吳怡農 。（圖／記者徐文彬攝）