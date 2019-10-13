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61年最強颱哈吉貝重創日本釀21死！　男子開車被強風捲起喪命

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實習記者陳妙津／綜合報導

第19號強颱「哈吉貝」讓日本災情不斷，還在部分地區捲起龍捲風，摧毀至少12間房屋，70間房屋受損。一艘有12名船員的巴拿馬貨船則因風雨劇烈，12日深夜在東京灣沉沒，8人失蹤，大多是中國籍，目前仍未找到船體。截至目前為止，「哈吉貝」已造成至少21人死亡、166人受傷，另有16人下落不明。

▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

據日媒報導，福島縣福岡市一名男子因為房屋被土石流掩埋而死亡。岩手縣一名71歲男子在去醫院途中跌落凹陷道路，被掉落物壓死。神奈川縣則有2人因暴雨而喪生，川崎市一名60多歲男性在一棟淹水房屋內被發現，送醫後不治，還有一個社區發生山體崩落，導致一名婦女喪生。

由於風雨過於劇烈，12日深夜11點20分左右，一艘停泊在東京灣內的巴拿馬貨船「JIA DE」竟在川崎市川崎區東扇島對面3公里海域處沉沒，日本海岸警衛隊獲報後緊急趕赴現場。船上原有12名船員，只有包含船長在內的4名船員獲救，失蹤者則分別為一名緬甸籍、6名中國籍、一名越南籍。目前尚未找到船體，仍在積極搜救中。

▲龍捲風襲擊千葉縣市原市，造成多處房屋損毀，一名男子死於翻覆車輛中。

除此之外，強颱也在部分區域造成龍捲風，造成千葉縣房屋損毀，還有一名49歲男性被發現死於一輛側翻路旁的輕型卡車中，警方研判車輛很可能曾遭龍捲風捲起。

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