柯文哲：台灣扣掉3%都台灣派　不應把問題簡化成芒果乾

▲ 柯文哲陪張睿倉掃街。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者楊亞璇／台北報導

外傳民進黨目前競選策略是「七分打韓、三分打柯」，民進黨主席卓榮泰強調，「十分保台」。對此，台北市長柯文哲13日在台中受訪表示，他認為扣掉3%的人以外，今天台灣都是台灣派的，「不應當把今天台灣所有的問題都簡化成芒果乾」。

對於卓榮泰強調「十分保台」的說法，柯文哲回應，不敢說100%，但扣掉3%以外，今天台灣都是台灣派的，「台灣主體性、台灣優越性，這個我都不會去懷疑別人，只是每個人對保護台灣的方法，也許會有方法上的爭議」；但是他還是覺得，「不應當把今天台灣所有的問題都簡化成芒果乾」，他還是主張科學、務實、理性對話，講數據、KPI，這才是務實治國的態度。



另外，卓榮泰說柯文哲是「偷雞不著蝕把米」，認為柯文哲一直批評講他們的策略，但根本不懂。對此，柯文哲批評，「其實這也是國家的問題，太多的選舉的想法」，最糟糕是就是把手段當目標，後來用目標合理化所有行為，大概整個執政只是目標，從來沒告訴我們說，當選以後幹什麼，「最麻煩是當選當作目標，去合理化所其他的行為」。

柯文哲直言，他們常常都想太多，兩黨初選到最後很可笑，「你們都把柯文哲放進去，柯文哲沒有選，那你們初選要不要重來」，柯還酸說，坦白講這也沒辦法，因為他們整天想選舉。