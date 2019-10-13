南投帖比倫瀑布1男落水捲入漩渦失蹤　友人跳下救援也受困

▲南投縣紅香部落帖比倫瀑布12日有民眾失足落水，至今仍未尋獲，救難人員持續搜救當中。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

國慶連續假期今進入尾聲，出外旅遊的遊客都帶著愉快的心情準備返家。但12日下午4時許，有一群民眾前往有「人間仙境」之稱的南投縣仁愛鄉發祥村紅香部落「帖比倫瀑布」遊玩時，其中一名40多歲男子不慎落水遭捲入漩渦失蹤，友人見狀也跳下水試圖救人，因水流湍急反受困報案，警消於12日晚間9時許將其救起，而落水失蹤者則尚未尋獲，13日救難人員持續進行搜救。

仁愛鄉發祥村紅香部落因紅香溫泉和帖比倫瀑布美景而聞名，來自台南的13名遊客，趁著國慶4天連假，相約到紅香露營區露營，12日前往瀑布探訪美景時，其中1名男子失足落水，1位同行友人奮不顧身下水救人，但水流湍急，除落水者遭漩渦捲入不見蹤影，該友人也被沖到對岸受困。

▲▼救難人員連夜將下水救人而受困對岸的男子救起，而落水者至今仍未尋獲。（圖／林先生提供）

其餘友人見狀趕緊報警，南投縣消防局獲報後，調派仁愛、埔里、魚池等3分隊及神鷹搜救隊共14人前往救援，昨日晚間9時許將受困友人救起，但落水者至今仍尚未尋獲，13日續派相關救難人員持續搜救。

▲落水男子至今仍未尋獲，救難人員持續搜救當中。

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