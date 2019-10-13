「中樂透10億vs諾貝爾獎」選哪個？　網友一面倒點出關鍵

▲諾貝爾奬對學者來說，是人生至高的榮耀。（圖／達志影像／美聯社）

記者王麗琴／綜合報導

全球矚目的2019年諾貝爾各項獎項，從台灣時間7日起陸續公布，對各獲獎人來說是人生至高殊榮。不過就有網友好奇問，如果可以選擇下輩子的話，「35歲中樂透10億與50歲得諾貝爾獎」，該選哪種人生好？話題引發網友熱烈討論，眾人幾乎一面倒，選擇對世界有貢獻還能名利雙收的人生。

這名網友在「PTT」八卦板發文指出，如果下輩子投胎有2種人生可以選擇，「1.計程車司機，但35歲那年會中樂透10億。2.大學教授薪水族，50歲那年，你的黑洞理論的博士論文被頒發諾貝爾物理獎」，選哪種人生好？由於2種人生的生活差異頗大，不知網友會選擇財富還是榮耀？

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▲原PO發文詢問網友看法。（圖／翻攝自PTT）

PO文一曝光，立刻掀起熱議，大批網友一面倒的選擇得諾貝爾獎，「諾貝爾，在歷史留名是無價的」、「諾貝爾也有獎金，選諾貝爾」、「2啊廢話，諾貝爾獎弄個10億輕輕鬆鬆」、「當然是2啊，大學教授就餓不死了啊」、「選2，用諾貝爾的名聲吸更多贊助或是撈錢」、「諾貝爾獎有錢又有社會地位還有尊嚴」、「10億買不到諾貝爾獎，價值差太多」、「你會嘲笑1個百億土豪，但你永遠不會笑窮的諾貝爾獎得主」、「諾貝爾獎得主要得10億太簡單了」、「當然是2，得諾貝爾獎是人生至高榮耀」、「2，大學教授的薪水高又能獲得成就歷史留名」、「1的話你只有錢，2你餓不死之餘還對世界有貢獻」、「 2，錢夠用就好，拿到諾貝爾獎，走路有風」。

不過，也有部分網友認為「獎金縮水變1億、到40才有，還是秒選錢」、「1，我討厭為人類作出貢獻」、「50歲才發表發現，那人生也就只能這樣了」、「當然是1，領先15年」、「當然10億，35歲可以爽多久」、「五十歲之前你就是一窮二白」、「35歲得諾貝爾還有得商量，人生有幾個15年」、「選10億，還能有平凡安靜不被打擾的人生」、「選1，再投資2的團隊」、「人生最精彩的就是50歲前。之後就差不多乏味了。而且也有老人臭了」、「反正都是幻想為什麼不先中樂透在（再）得諾貝爾」。