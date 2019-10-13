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美軍最新隱形無人戰鬥機「女武神」　試飛降落時機身受損

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▲▼XQ-58A女武神。（圖／取自美國空軍官網）

▲XQ-58A在試飛時發生故障。（圖／取自美國空軍官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國奎托斯國防與安全解決方案公司（Kratos）宣布，該公司最新研發的XQ－58A Valkyrie「女武神」隱身無人戰鬥機第三次試飛成功，不過後來美國空軍報告指出，女武神在著陸時發生損壞。

據《FlightGlobal》報導， XQ－58A Valkyrie無人機9日在亞利桑那州尤馬試驗場，完成了第三次低成本打擊示範項目飛行，但是在高風速和飛行器臨時測試恢復系統故障的情況下，造成著陸不順且飛行器損壞的結果。

在90分鐘的飛行過程中，XQ－58A完成了一次完美的測試，56個基準測試點及2個額外測試點都順利抵達，恢復降落系統工作正常，且執行完畢後還有多餘的燃油。

但在最後一次下降時，用於初始測試但不打算用在最終操作用途的緩衝系統原型機受到異常影響，導致飛機在著陸時受損。

美國空軍實驗室（AFRL）負責人威廉•庫利少將（William Cooley）表示，會繼續了解這架飛機的技術能為作戰提供的潛力，第三次飛行完成了預設目標，而且擴大前兩次飛行的範圍，這次經驗收集了有價值的數據。

如同Kratos公司其他的無人機，XQ－58A　Valkyrie的設計宗旨是在執行任務後，如果受損可以快速修復並重新使用。目前已初步評估了女武神的損壞程度，並確定可以修復，預定第四次飛行將等到安全調查結束之後舉行。

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