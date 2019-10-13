台中挺張睿倉針對洪慈庸？　柯文哲：剛好有好的人選就提名

▲ 柯文哲陪張睿倉掃街。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲13日陪同台中市第3選區（后里神岡大雅潭子）立委參選人張睿倉掃街拜票。對於張睿倉的選情，柯文哲在潭子潭水亭受訪強調，選舉就是盡力而為，不要一開始就想勝敗，盡力去做，「基本上洪慈庸應該算是民進黨的，除了沒有把民進黨的黨籍掛出來，其他應該系統全部都是民進黨的」。

至於是否有針對性，柯文哲否認稱，「剛好張睿倉在這裡，有時候不要想太多，只是剛好有好的人選出現，我們就給他提名」。

台中市立委第五選區（北區、北屯區）戰況激烈，柯文哲將推國際獅子會300-C1區新任總監謝文卿掃街拜票，郭台銘則派永齡基金會顧問郭昕宜。

對此，柯文哲表示，陸陸續續能夠協調盡量協調，不可能百分之百一致，「其實同一個黨都沒辦法百分之百依一致，更何況我們只算是友軍」，蔡壁如跟周守訓還是定期會討論一下，至於是否會維持一個選區推一個的原則，柯文哲表示「盡量」。

另外，民眾黨在苗栗縣立委推朱哲成，郭陣營則推陳怡樺。柯文哲表示，民眾黨提名在先，能協調盡量協調，但不可能百分之百。

柯文哲於永興宮內休息時炫耀他騎一日雙塔的事蹟，副主任委員陳連生詢問，你有吃什麼「好料」？柯文哲開玩笑答說，沒有，「吃安非他命」，一旁眾人趕緊緩頰說，「不要亂說，有媒體」。