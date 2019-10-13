超商女店員撞鐵護欄爆頭亡　監視器留下最後身影…警：疑精神不濟自撞

記者陳以昇／新北報導

新北市一名超商女店員，在深夜下班返家途中，自撞人行道鐵護欄，人車噴飛20公尺，造成手腳骨折，頭部重創，當場失去生命跡象，經救護人員緊急CPR並送醫搶救，仍宣告不治，由於現場沒有明顯煞車痕跡，懷疑精神不濟自撞；監視器拍下她在前一個路口停等紅綠燈的最後身影。

13日凌晨2時許，在超商工作的林姓女子（23歲）下班後騎機車返家，在行經新北市樹林區柑園二橋往山佳方向，不慎撞上橋邊人行道鐵護欄，連人帶車噴飛20公尺遠，地面上留下大量血跡，機車零件四散，造成林女四肢骨折，顏面撕裂傷，頭部重創，當場沒有呼吸心跳。

▼林姓超商女店員連人帶車噴飛20公尺遠，地面上留下大量血跡，機車零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消獲報到場，緊急實施CPR後送醫，最後仍傷重宣告不治；警方調閱在她事發前一個路口監視器影像，發現她正常行駛沒有異狀，再從現場查看並沒有明顯煞車痕，機車也沒有遭追撞痕跡，從置物箱裡找到一瓶蠻牛提神飲料，懷疑林女可能深夜下班精神不濟，在沒有預警下自撞護欄，但詳細事發原因待警方調查。

「時間對我們來說完全沒用！」

▼林姓超商女店員機車沒有追撞痕跡，置物箱內還有提神飲料，警懷疑她精神不濟自撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）



