柯文哲台中輔選一語驚人　自行車一日雙塔秘訣竟是「吃安」？

記者李忠憲／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲13日母雞帶小雞，到台中陪同已提名的第三選區（神岡、后里、大雅、潭子）立委參選人張睿倉在大雅永興宮上香祈福，在宮內休息時，廟方人員誇讚他體力好，他竟語出驚人說出騎「一日雙塔秘訣」，是「吃安，吃安非他命！」眾人大笑之餘趕緊勸他「話不能亂講」！

▲柯文哲陪同立委參選人張睿倉到永興宮參拜，竟一語驚人稱一日雙塔秘訣是「吸安」。（圖／台灣民眾黨提供）

柯文哲今日台中行程滿檔，早上7點半就陪同第三選區立委參選人張睿倉先到大雅路早市拜票，接著前往大雅永興宮、潭子潭水亭、神岡萬興宮參拜。下午1點15分將在中友百貨誠品書店舉行簽書會，5點陪同第五選區立委參選人謝文卿到北屯區遼寧路一段的市場及太原夜市掃街拜票。

▲柯文哲陪同張睿倉在大雅市場拜票，並有並有攤販熱情送上鳳梨和橘子。（圖／台灣民眾黨提供）

柯文哲在大雅永興宮參拜後，先在宮內休息與廟方主委朱宗敏、副主委陳連生等人閒話家常。聽對方誇獎他雖然工作忙碌，但體力依然很好。柯回說，沒錢有沒錢的選舉方法，給記者訪問也是其中一種，他的態度是每天24小時塞滿為止，當醫師還比市長困難。

陳連生好奇問柯文哲行程滿檔卻還有體力，是有吃啥好料？柯文哲竟回說，他還能騎一日雙塔，沒有吃什麼東西，「吃安、吃安非他命！」此話一出，立刻引來現場人員大笑。但廟方人員也提醒他，話不能亂講，現場還有媒體在，才結束對話。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

►檢調查中華電信假交易真貸款 「千萬呆帳」讓鎮瀾宮線上光明燈弊案露餡

►「嫌爬梯麻煩」3工人摔死 同僚「有做好安全措施」死者家屬不信

►獨／探訪廢棄眷村電視機開機 電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...