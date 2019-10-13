懷疑女友搞曖昧...醋男「逼跳觀景台」：不跳就推下去！她嚇壞：下面是懸崖

▲孫男將女友載往台中龍井竹坑南寮步道，逼她跳下觀景台。（圖／翻攝Google地圖）

記者戴若涵／台中報導

台中一名孫姓男子懷疑女友在外面招蜂引蝶，一怒之下1月時竟將女友載到龍井區的竹坑南寮步道觀景台，逼女友從觀景台上跳下。女友見狀嚇壞，沒想到孫男竟出言恐嚇「不跳就把妳推下去」。台中地方法院審理後，判孫男拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。

根據判決書，孫男1月25日凌晨1時許，因懷疑同居林姓女友小言（化名）與男性友人有曖昧關係，在開車載小言回家的途中，將對方載到龍井區的竹坑南寮步道觀景台，要求小言從觀景台上方跳下去。

小言見到底下就是懸崖，不願意配合，沒想到孫男竟然出言恐嚇，「如果妳不跳，我就要把妳推下去」，她只好沿著觀景台旁邊的斜坡往下移動，事後報警提告。

台中地方法院認為，林男不思以理性、合法的方式跟女友溝通，反倒趁著夜深人靜，逼迫對方做無義務之事，造成小言身心受創，但審酌林男犯後態度良好，也與小言調解成立，最後依強制罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。

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