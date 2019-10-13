2包意麵30元！遊民少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火：讓我撿到槍

▲原PO強調，「人人平等，我並沒有排擠遊民。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「我幫助過那麼多遊民，第一次遇到這款的…」台南一名麵攤老闆娘分享遇到一名遊民來吃「兩包意麵」，聽完對方講的話超火大，「我也不是很缺這碗麵的錢，但別踐踏我們的善心！」其他網友也支持老闆娘，「真的是感覺問題，『先說』跟『先做』兩個感覺是不一樣的。」

「先說明人人平等，我並沒有排擠遊民」，老闆娘12日深夜在「爆怨公社」臉書社團說，一名麵攤附近的遊民，「走向我的檯面拿了兩包麵問多少錢，我說這樣子30元呦！前提是我有看見他手裡有握著零錢！」

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「他問我能坐在那邊吃嗎？我說可以呀」，老闆娘表示，煮好麵後遞給對方，「他拿了錢給我，我看了只有20元，我說『少10元耶！大哥』。他一副理直氣壯的嘴臉跟我說，『明天再拿給妳啦，又不是不會給妳。』」

▼原PO表示，「我也不是很缺這碗麵的錢，但別踐踏我們的善心。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

老闆娘指出，當下告知街友，「如果你在問我價錢的時候，就告訴我說少10元可以讓你吃東西嗎？我絕不會吝嗇跟你計較這10元。說真的我不差這10元啦，今天就算是遊民來告訴我說，餓了好久沒吃東西，我也會讓你吃個粗飽再走。人人都有需要幫忙的時候，不分男女老少！這真的是一個感覺問題。」

對此，有網友留言，「態度問題.....就算事後說他錢不夠....也不該理直氣壯那樣回話吧」；原PO回「對啊，直接讓我撿到槍。」還有人說，「重點是不夠就直接講，不是用騙的，善良也要用在值得的人身上」；原PO回，「我幫助過那麼多遊民，第一次遇到這款的。」

一名網友表示，「有些人覺得10元很少，只是小錢，但如果很多人都這樣，少10元、少10元的，10個人就100元了欸。這種小本生意根本也沒賺很多，而且真的沒錢可以先說吧！人家對你善心，不代表是必須！」

▼原PO說，「我幫助過那麼多遊民，第一次遇到這款的。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者季相儒攝）

老闆娘回應，一包意麵15元、兩包30元，「我還要扣人事成本，我還考量他的身分特殊，用了外帶紙碗給他，這都是錢。我也不是很缺這碗麵的錢，但別踐踏我們的善心。」

原PO也回覆網友的留言說，「我平常還會買麵給遊民吃好嗎？麻煩不要再靠北什麼幹嘛計較那10元？等你們會發自內心幫助需要幫助的人，再來正義魔人喔。」

其他人挺原PO表示，「這真的是感覺問題，不差那零錢，今天你的態度決定別人尊重你的高度」、「真的是感覺問題，先說跟先做兩個感覺是不一樣的」、「明白妳的點，這感覺真的太差。」

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