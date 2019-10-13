《無敵鐵金剛》迷看過來！　還原度超高「1：1原尺寸」配備曝光

▲ 日本超寫實藝術家石黑賢一郎展示原尺寸「無敵鐵金剛」金剛飛拳 ，吸引不少粉絲專程朝聖。（圖／翻攝自加藤テツナオ推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本濱松市美術館最近舉辦超現實世界展覽，展出超寫實藝術家石黑賢一郎及畫家齊藤雅緒的多幅作品。而整個展場上最受矚目的一件作品，就是石黑賢一郎以漫畫家永井豪筆下作品《無敵鐵金剛》為靈感，所打造的「1：1原尺寸」指揮挺與金剛飛拳了，在細節的還原度超高，讓不少粉絲都紛紛忍不住讚嘆「做的超逼真」、「好想親眼去看看」。





▲ 原尺寸展出的指揮挺也是全場焦點。（圖／翻攝自加藤テツナオ推特）

據了解，超現實世界展覽9月28日開始在濱松美術館展出，一直持續到12月15日。玩具觀察部落客「五字頭耗子」4日便在臉書上簡單評論了這項展覽。他提到，會場其中展示原尺寸的永井豪《無敵鐵金剛》指揮艇以及金剛飛拳逼真細膩、魄力十足，尤其是與歷年來的商業展場出現的無敵鐵金剛相比，石黑賢一郎在藝術領域的詮釋與細節都處理得相當美麗。

▲ 駕駛艙細節還原度超高，令人相當讚嘆 。（圖／翻攝自加藤テツナオ推特）

許多日本網友紛紛在推特分享自己朝聖後的心得，「實在很讓人印象深刻」、「第一次看太感動了，我後來又去看了好幾次！」、「一得知消息就馬上去看了，完全沒有後悔！」就連不少台灣的《無敵鐵金剛》粉絲也深受吸引，在「五字頭耗子」的貼文下方留言表示，「太壯觀了，好想去看…」、「這絕對要朝聖才行」、「原尺寸弄得好細緻阿」「到12月耶，有理由出發了！為了藝術」、「這鋼拳真的太有魄力了」、「全都是1：1！太帥了」。

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