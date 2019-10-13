專訪／30歲李問激起全黨士氣　蔡沐霖爆內幕...一攤酒敘後他就衝了

▲民進黨連江縣立委參選人李問出席民進黨全代會，激起黨內士氣。（圖／記者李毓康攝）



◎採訪：陶本和、蔣婕妤

◎攝影：黃軍瑋

文／陶本和

「民進黨的傳統，就是在越艱困的選區，得到的掌聲越大。」全代會結束後，黨內人士這樣說道。那天，投入連江縣立委選戰的李問一上台，獲得熱烈的歡呼；參與新北中永和選區立委的蔡沐霖坦言，他的參選的確深受鼓舞，不可諱言他的衝勁，掀起了黨內的年輕士氣。

在9月28日民進黨全代會當天，外頭下著傾盆大雨，在圓山飯店內，一位30歲的年輕人，讓全黨上下熱血奔騰的，就是已經曬成古銅色的李問。他一上台，精神抖擻地向台下黨內大老、前輩們敬禮，從總統蔡英文、府秘書長陳菊、黨團總召柯建銘、國會議長蘇嘉全到行政院長蘇貞昌等人，無不用力拍手，他們眼裡看到的，似乎是對這位年輕人的無比雀躍。

「全代會那天，我非常激動！」蔡沐霖接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談起李問也不自主地亢奮起來；他坦言，李問的參選自己要負三分之一的責任，4月份的時候，在一個私下輕鬆餐敘上，聊到民進黨年輕人在2020大選中，可以扮演什麼樣的角色，開啟了這次年輕人投入選戰的契機。

▼民進黨新北市立委參選人蔡沐霖出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



蔡沐霖說，在那場餐會上，有一個夥伴問他，他當下說，「可以啊，如果要我選，我要去金門馬祖，我要去最艱困的地方。」他笑著說，李問可能酒量比他要好，記得他說的這句話；後來出訪美國時，他們在飛機的航程上，竟然認真討論起這個想法。

蔡沐霖說，李問就是標準的行動派，在剛從美國回到台灣，李問就安排了馬祖的行程，了解當地的戰地風光，「他從馬祖回來後，他跑來問我，『沐霖，你確定沒有要去馬祖選嗎？』，他的那個笑咪咪的眼神，不用講也知道，根本就是想告訴我，『那我要去囉！』這件事真的激勵我很多」。

蔡沐霖表示，過去一直擔任幕僚工作，一直沒有想到選舉這件事，因此進一步思考李問的參選，同時在蔡英文的選舉中，自己又能扮演什麼角色？自己對永和沒有像國民黨立委林德福這麼熟，但如果可以跟李問、吳怡農等這些年輕人一起努力，「我覺得至少，對我新生的孩子是有交代的」。

「這一次是我挑戰更艱困的工作，回去說服了家人，告訴他們就讓我拼一次吧！」蔡沐霖說，如果能打下基礎，至少可以抵抗紅色滲透、銳實力，可以是防線之一，他笑著說，「家人是接受了，我的小孩還不會說話，但看起來也是沒有反對。」

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