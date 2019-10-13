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蟑螂竄出「他大叫跳開」女友爆炸　同溫層討拍...網曝自己「因小強結婚」

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▲▼蟑螂,小強。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蟑螂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

蟑螂是許多男男女女都害怕的生物，迅速地移動更會讓人嚇得措手不及、失聲尖叫。一名男網友就因為害怕蟑螂，每次看見時都會大叫跳開，讓歷任女友看了心裡不是滋味，進而起衝突；他也在PTT上哭訴自己被世俗眼光害慘，向同溫層討拍。

「誰規定男生不能怕的？」一名男網友在PTT男女版發文，他表示自己身為男性，但每每看到蟑螂就想大叫跳開，忍也忍不住。然而他卻因為「男生不能怕蟑螂」的刻板印象和女友屢起衝突，「不外乎就是有蟑螂，她怕但我也怕，然後她就爆炸了......。」

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煩惱的原PO也因此詢問鄉民，大家是否也有因蟑螂而爭吵的經驗，「我超怕的啊！有女生不怕蟑螂的嗎？」

▲▼打蟑螂,小強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO和另一半都超怕蟑螂，沒人願意出手打。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，不少同溫層出面安慰，「我男友超怕蟑螂，每次都會尖叫躲我後面」、「我覺得真的不用刻板印象」、「我負責打蟑螂，我男友負責其他昆蟲」、「我都叫我老婆打，我TM從小就超怕蟑」、「說好的性別平等呢」。

還有不少人怕小強怕到陰影太重，擇偶條件之一就是「一定要會殺蟑」，「老公超怕，還說因為我很會打蟑螂所以決定結婚...」、「我怕蟑螂怕到會做惡夢，所以一定會找不怕蟑螂的另一半」、「沒辦法，現實問題，總有一個人得打」、「我也超怕，所以找女友都找敢打蟑螂的」。

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