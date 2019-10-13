早餐店買熱奶茶！老闆娘「投機改單」：沒關係吧？　網轟不老實開噴

▲早餐店奶茶示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一般商品售完，店家都會事先告知，不過這位老闆娘卻強迫客人接受改單，讓人心情極差。一名男網友日前抱怨自己在早餐店買了熱奶茶，拿到後發現是涼的，老闆娘這時才說因為熱的賣完了，所以直接改成冷的，還要他強迫接受，網友們也被這樣的態度惹毛了。

「一早心情就很差，還我小熱奶！」一名男網友12日在臉書「爆怨公社」發文，他表示自己早上去家裡附近的早餐店買一杯小熱奶，沒想到拿到後一摸，他才發現奶茶根本沒有熱度，是涼涼的常溫而已。

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原PO立即回到店內向老闆娘反應自己點的是熱奶茶，但對方卻幽幽地表示「喔，因為熱的賣完了，我倒不冰的給你，應該沒關係吧？」原PO的訂單就這樣擅自被修改，也沒有事先被告知，隨後便要求退費，不料老闆娘卻以「我已經倒給你了」拒絕退錢。

原PO因此超怒，認為賣完了沒關係，但理論上要先告知他，「還可以這樣賣喔？15塊你是可以靠這樣發大財逆？」只好認命地自己找微波爐加熱。

貼文一出，網友們也都認為是心情問題，紛紛罵翻表示，「不老實的生意人，基本上不會再去買」、「沒賣了應該主動講啊」、「你太好說話了，一早一定要喝熱奶茶啊」、「強迫購買很不行」、「這種銷售方式真的很糟糕」。

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