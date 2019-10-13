　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早餐店買熱奶茶！老闆娘「投機改單」：沒關係吧？　網轟不老實開噴

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

奶茶,大冰奶,早餐店奶茶。（圖／記者李佳蓉攝）

▲早餐店奶茶示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一般商品售完，店家都會事先告知，不過這位老闆娘卻強迫客人接受改單，讓人心情極差。一名男網友日前抱怨自己在早餐店買了熱奶茶，拿到後發現是涼的，老闆娘這時才說因為熱的賣完了，所以直接改成冷的，還要他強迫接受，網友們也被這樣的態度惹毛了。

「一早心情就很差，還我小熱奶！」一名男網友12日在臉書「爆怨公社」發文，他表示自己早上去家裡附近的早餐店買一杯小熱奶，沒想到拿到後一摸，他才發現奶茶根本沒有熱度，是涼涼的常溫而已。

請繼續往下閱讀...

原PO立即回到店內向老闆娘反應自己點的是熱奶茶，但對方卻幽幽地表示「喔，因為熱的賣完了，我倒不冰的給你，應該沒關係吧？」原PO的訂單就這樣擅自被修改，也沒有事先被告知，隨後便要求退費，不料老闆娘卻以「我已經倒給你了」拒絕退錢。

原PO因此超怒，認為賣完了沒關係，但理論上要先告知他，「還可以這樣賣喔？15塊你是可以靠這樣發大財逆？」只好認命地自己找微波爐加熱。

貼文一出，網友們也都認為是心情問題，紛紛罵翻表示，「不老實的生意人，基本上不會再去買」、「沒賣了應該主動講啊」、「你太好說話了，一早一定要喝熱奶茶啊」、「強迫購買很不行」、「這種銷售方式真的很糟糕」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
發現抱錯孩子…父母協議將錯就錯「不換了」　13年後兩個家庭都
「黑絲母女3人合照」誰是媽媽？萬人都猜錯嚇傻
士林夜市又爆坑殺觀光客？攤販還亮30cm刀恐嚇外國人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁港點花蟹2隻要1700元！他細算「多行情4倍」傻眼…店家出面喊冤

影／路邊「結石狀豆豆」女兒硬要買！直線媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼眶濕

影／「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭：賣家明明沒出貨　苦主1招讓詐騙吃癟

手扶梯刷毛要幹嘛？專家曝「2點保命作用」　網傻：都拿來刷鞋

影／淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

2年前爆紅「天燈妹」現況曝光　爆乳照搭勵志文…IG完勝長輩圖

「中樂透10億vs諾貝爾獎」選哪個？　網友一面倒點出關鍵

早餐店買熱奶茶！老闆娘「投機改單」：沒關係吧？　網轟不老實開噴

iPhone哥吸一口喇叭孔…竟嚐到「超衝擊甜味」！　找兄弟實測得出驚人結論

2包意麵30元！遊民少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火：讓我撿到槍

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4歲和養父母相遇！萌娃真情告白　甜喊：初次見面「我心就愛上妳了」

「中樂透10億vs諾貝爾獎」選哪個？　網友一面倒點出關鍵

早餐店買熱奶茶！老闆娘「投機改單」：沒關係吧？　網轟不老實開噴

iPhone哥吸一口喇叭孔…竟嚐到「超衝擊甜味」！　找兄弟實測得出驚人結論

2包意麵30元！遊民少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火：讓我撿到槍

深夜衝苗栗秘境！白皙妹驚覺「導航銃康」倒車秒悲劇　網急喊：估狗評論有提醒

城市科大師用台灣美食宣慰南非僑胞　端出夜市美食蚵仔煎、地瓜球

影／時薪僅150元！　慣老闆要求「精通英日德語」　486先生怒譙：根本羞辱

全台校園鬧「黑板樹之患」 　立委沈智慧籲全面移除「無形殺手」

猛颱哈吉貝強襲日本打亂交通！　13日最新「台日航班異動」

台妹「長灘島一條線」爆紅　真實身分曝光...網一看傻眼了

鋼彈攜手OWNDAYS打造最帥聯名　初代頭像1：7收納盒根本欠收藏

新莊男擦身輕熟女伸狼爪摸胸　警2小時逮人：他曾街上裸奔

曾載送長征五號、七號火箭　陸2艘「遠望號」最佳狀態出航

發脾氣斷聯N天後「收男友死訊」！　楊繡惠一進靈堂淚崩「太對不起你」留人生遺憾

蔡英文遭指動用百人陪貓看醫生　蔡想想：我們很好！不要亂造謠

譴責土耳其出兵敘利亞　德法宣布：暫停武器出口

懷疑女友搞曖昧...醋男「逼跳觀景台」：不跳就推下去！她嚇壞：下面是懸崖

喝高麗菜湯「一周甩6kg」？醫曝「脫水沒減脂」失衡...恐酮酸中毒

爸媽「喂養太精細」　11歲男孩停止長高肚子鼓脹臉發黃

暴雨颱肆虐關東16死　蔡英文喊「日本是最重要朋友」：隨時能支援

生活熱門新聞

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

漁港花蟹2隻1700元！價格4倍他傻眼…店家喊冤

好市多收費停車！她讚「真實人潮」

好市多見「重量級粉紅妹」塞滿推車

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

爆乳照配勵志句　「天燈妹」IG完勝長輩圖

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

塞爆！黑福斯「暗黑鎖死」燕子口隧道

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

更多熱門

相關新聞

遊民拿兩包麵少付10元「明天再給妳」　台南老闆娘超火

「我幫助過那麼多遊民，第一次遇到這款的…」台南一名麵攤老闆娘分享遇到一名遊民來吃「兩包意麵」，聽完對方講的話超火大，「我也不是很缺這碗麵的錢，但別踐踏我們的善心！」其他網友也支持老闆娘，「真的是感覺問題，『先說』跟『先做』兩個感覺是不一樣的。」

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

漁港花蟹2隻1700元！價格4倍他傻眼…店家喊冤

進公廁見衛生紙空了　枴杖嬤手藏背後飛奔逃離

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

關鍵字：

熱奶茶投機取巧早餐店爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

LV向YG娛樂求償674億

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面