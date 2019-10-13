「不只總統連任更需要過半國會」　林飛帆赴美籲僑胞回台投票

▲林飛帆赴美爭取海外僑胞支持。（圖／民進黨提供）

記者張乃文／台北報導

總統蔡英文力拚2020勝選，行政院前院長賴清德與民進黨副秘書長林飛帆將分頭赴美國爭取海外僑胞支持。而美南後援會於休士頓成立，林飛帆在造勢大會上也呼籲美南的台灣人一定要回台投票，更強調「不只總統要連任，更需要過半的國會」。

為力挺蔡英文連任，10月12日起美加的7個後援會陸續成立，林飛帆參加休士頓台灣人活動中心舉辦的美南後援會造勢大會，並以「社會同行 世代共贏」作為演講主題，更強調蔡英文過去3年多勇敢的進行改革轉型，像是年金改革、婚姻平權等。

林飛帆解釋，民進黨在黨慶大會上通過的決議文有幾項重點，包括，「明確拒絕一國兩制」、「堅持轉型」，同時強化政府和民間合作的模式，完善保護在轉型政策中的弱勢者。

林飛帆指出，不同世代的生命經驗差異使得大家對於改革跟轉型會有不同的看法，而轉型過程就是強化台灣的過程，這個過程必須社會不同階層一起往前走，不同世代一起合作走向共贏。

林飛帆說這趟旅程由他走前半段，賴清德完成後半段；他也呼籲，鄉親一定要回台灣投票，強調「不只總統要連任，更需要過半的國會」。更特別感謝海外鄉親一直用各種方式幫台灣打拼，並且一直支持民進黨。

休士頓的美南後援會為民進黨海外造勢的第一場，緊接著林飛帆將前往洛杉磯跟多倫多，繼續「團結台灣」之旅。

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