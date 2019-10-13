米塔+哈吉貝影響　「國慶鳥」灰面鵟鷹主力近2周無法來台

▲2019年的灰面鵟鷹接連受到颱風米塔與哈吉貝影響，造成灰面鵟鷹主力比往年晚到屏東縣滿州鄉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據日本氣象廳資料顯示，2019年的灰面鵟鷹接連受到颱風米塔與哈吉貝影響，造成灰面鵟鷹主力已近兩周無法前來臺灣，預計數萬鷹群將在15至22日間下午飛抵滿州鄉。

小墾丁渡假村總經理張福生與經理黃耀寬說，滿州「萬鷹磅日」是亞洲奇景，近日每天都有上千名遊客高舉相機，紀錄數十隻鵟鷹翱翔的精彩鷹姿，相當熱絡。

張福生說，小墾丁渡假村即日起至10月31日推出平日兩人同行、一泊二食3888元的萬鷹磅日假期，吸引超過千組民眾搶購，今年特地與里德社區合作，讓民眾體驗里德社區精彩導覽解說。

黃耀寬指出，灰面鵟鷹通常在10月份的下午，盤旋在滿州鄉里德與港口一帶，近年吸引許多國內外遊客前來滿州鄉觀賞壯麗的鷹海奇景；如2018年，創下30年來最高紀錄5萬9803隻灰面鵟鷹過境，預計今年有可能超過這項紀錄。

而獵戶座流星雨的活躍期剛好從本月4日至11月14日間，每小時天頂流星數都上看30-50顆，在沒有月亮干擾的日子，銀河異常清晰，民眾將恍如置身在燦爛宇宙。

陳姓旅客全家10人前來賞鷹與數流星雨，但感覺不過癮，預計本月15日至22還要再來小墾丁渡假村住個3天2夜，希望讓孩子體驗美好的生態奇景與壯麗的獵戶座流星雨。