羅東聖母醫院前20人大亂鬥？民眾嚇壞急報警　「關鍵證據」曝真相

記者游芳男、廖安莘／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮12日晚上7時許，於聖母醫院前有一部自小客車失控擦撞路旁多輛車後停止，民眾見狀後馬上報案，隨即警方到現場將肇事駕駛、同車乘客及在場聚集的年輕男子共20人一併帶回警局釐清案情。警方調查後發現，雙方因之前發生糾紛而互相糾眾鬥毆，導致各自人員都有受傷，不料兩方人員各自分送不同間醫院，但又在醫院附近相遇，其中2名少年因害怕對方又找麻煩，一時緊張、害怕不小心衝撞路旁車輛。

▲兩方人員在聖母醫院附近相遇。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，涉案的兩方人員日前在羅東一處KTV發生糾紛，雙方糾眾相約談判，過程中持棍棒互毆，導致雙方都有人受傷，各自送往聖母與博愛醫院。不料，兩方人員又在醫院附近相遇，其中有2名少年誤以為對方追殺，一時害怕、緊張不小心開車撞上停在路邊的車輛。

羅東分局副分局長盧勇維表示，民眾報案時，一度以為有人被追殺，警方立即展開調查，迅速將相關涉案20人帶返偵辦釐清案情，並查扣球棒、棍等器械，全案依刑法傷害罪、社會秩序維護法及少年事件處理法偵辦。至於報載肇事駕駛遭追殺而駕車擦撞路旁車輛一事，經調閱監視器、釐清案情後，並未發現有人追逐，僅因叫囂雙方各自分送聖母與博愛醫院逕而相遇，又因肇事駕駛駕車技術未臻熟稔，且一時緊張，導致車輛失控擦撞路旁圍牆及汽機車。

羅東警分局表示，經民眾報案後，立刻啟動快打，運用優勢警力將相關涉案人等帶案偵辦，防止危害持續擴大，以宣示警方維護社會治安之決心。對於任何戕害民眾生命、身體之威脅，警方亦秉持嚴正執法、勿枉勿縱精神，強力打擊，以維護社會治安。最後呼籲民眾，對於任何暴力聚眾滋事案件，採取零容忍態度，絕不姑息。

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