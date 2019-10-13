猛颱強襲關東泡水10死！自衛隊觀艦儀式喊停　日緊急災害應變中心成立

▲ 長野縣上田市橋墩崩塌。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

第19號颱風哈吉貝挾暴雨重創日本關東、東北，降雨量刷新觀測史紀錄，多達14條河川氾濫，多處地區泡在水中。目前日本政府已成立災害緊急應變中心，投入超過2.7萬名自衛隊成員及警消、海上保安廳人員協助救援工作，防衛大臣河野太郎今（13日）稍早也表示，基於災情嚴重，原定14日舉行的自衛隊觀艦儀式已喊停。

NHK報導，長野縣千曲川因潰堤導致大規模淹水，不但長野市及千曲市多處住宅區泡在水中，JR東日本新幹線車廂同樣受波及浸在水裡，埼玉縣川越市一間老人院則被水淹成孤島造成260人受困。

根據日本氣象廳當地11時45分（台灣時間10時45分）的最新預報，目前哈吉貝位在日本東部外海，中心氣壓980百帕，正以每小時60公里的速度朝東北東方向移動，最大瞬間風速來到每秒45公尺。

▲ 日本淹水災情嚴重，截至當地11時30分（台灣時間10時30分）左右，已有10人死亡，16人失蹤，128人受傷。（圖／路透，下同）

由於各地災情不斷傳出，日本政府官員今早9時許在首相官邸召開內閣會議。首相安倍晉三表示，政府現階段首要任務以「人命」為優先採取相關應對救援措施，目前除了警消、海上保安廳之外，也有多達2.7萬自衛隊成員協助搜救，尋找失蹤人口，政府會竭盡全力引導人民避難，「在我為已故罹難者祈禱的同時，也向所有災民致上最衷心的慰問」。

官房長官菅義偉在當地10時許的記者會當中表示，政府已針對13個都縣發布最高級別的大雨特別警報，災情範圍非常大，目前政府已成立災害緊急應變中心，相關人員以發生潰堤的長野縣千曲川為中心展開救援，「雖然停電、停水、交通停擺的狀況影響國人的生活，為了盡快恢復正常供應，相關單位正全力搶修中」。

防衛大臣河野太郎也向記者透露，目前已收到來自1都7縣的18地區派遣救援的訊息，已出動自衛隊成員到現場協助，「我們正利用直升機、無人機在空中視察災情，25架設有吊掛裝置的直升機將以千曲川、阿武隈川水系為中心投入使用，救出受困災民。」

此外，河野太郎進一步表示，原定14日舉行的自衛隊觀艦儀式取消。據瞭解，日本海上自衛隊的閱兵每3年舉行一次，通常除了日本首相到場出席致詞之外，自衛隊與各參與國家的艦艇與航機也會一同亮相。

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