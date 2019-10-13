三星第15屆公益路跑今開跑　報名費472萬元全數贈予家扶基金會

▲三星第15屆公益路跑「Run For Children」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星電子第15屆公益路跑「Run For Children」今（13）日開跑，自清晨起台北市政府前廣場便擠滿熱血跑者，準備迎向3K與9K的挑戰。今年的公益路跑，三星打出了「挑戰你所不能」的精神舉辦，這次總計有近2萬名跑者支持，攜手三星公益路跑史上最高金額報名費逾472萬元，三星承諾，這次的報名費將全數捐贈予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（簡稱家扶基金會）作為「星美好獎助學金」，為天賦異稟的孩子們投注築夢基金，並能在藝術、體育領域發光發熱，持續挑戰你所不能。

台灣三星電子總經理李大成表示，三星公益路跑邁向第15屆，感謝各界支持與響應，三星持續關注台灣人才培育，至今已有超過450人次的受益學童，未來三星也將持續善盡企業社會責任，以品牌的力量及科技產品，關注每位孩子的教育機會，創造一個價值共好、更美好的未來。

▼台灣三星電子總經理李大成（前排白衣右二）也擔任今年公益路跑3K、9K組領跑員。（圖／記者邱倢芯攝）

而今年的領跑員陣容也相當具有可看性，是由台灣體壇健將舉重金牌女神郭婞淳、跨欄一哥陳傑、空手道小清新文姿云；人氣網紅-人氣團體欸你這週要幹嘛、陳彥婷、Q萌雙胞胎蘋果西打與人見人愛的吉祥物-熊讚，共同組成「星美好領跑團」，率領家扶學童與跑者們一同揮灑汗水，感受清晨帶來的溫暖與喜悅。

此外，現場活動也別具巧思，如活動主視覺為星美好獎助學金受助學童巫方濟親手繪製；體驗區結合三星全產品陣線，設計多樣豐富的親子體驗區，其中的糖果故事屋由三星企業志工擔任「星美好大使」，帶領小朋友使用三星平板閱讀AR故事書，讓三星公益路跑更寓教於樂、增添闔家歡樂氣氛。

▲▼三星第15屆公益路跑有近2萬名跑者支持，攜手三星公益路跑史上最高金額報名費逾472萬元，三星承諾，這次的報名費將全數捐贈予家扶基金會。（圖／記者邱倢芯攝）