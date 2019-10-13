與女友吵架買醉...24歲男港邊打電話！見友人找來秒衝入海　他1hr後冷躺岸上

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮無尾港13日凌晨驚傳輕生事件！一名男子與女友吵架心情不佳，酒後跑到海邊疑似要輕生，並撥打電話告知女友。女友一聽驚覺不妙，隨即聯絡友人幫忙到海邊尋找。沒想到男子見到友人竟衝入海中，所幸最後被海浪拍打上岸，虛驚一場。

▲▼ 林男與女友吵架，酒後開車到海邊疑似要輕生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

24歲的林姓男子與女友吵架後，因為心情不佳買醉，跑到無尾港海邊疑似要尋死。女友接到林男電話後，立即緊張地用臉書聯絡男友的朋友，請求幫忙到海邊一起尋找，一行人抵達無尾港後，見到林男的賓士車停在沙灘附近，終於在海邊找到人。但林男一見到朋友到場，竟然立刻衝入海中。

林男友人遍尋不著林男蹤影，趕緊在13日凌晨2時35分左右報警處理。警消人員獲報到場搜搜尋，終於在凌晨3時24分找到被海浪拍打上岸的林男，聞到他渾身散發著濃濃酒氣，所幸人僅稍微被海水嗆到、意識清楚，有失溫現象，並無生命危險，結束這一場驚魂記。

▲▼所幸林男被海浪打回岸上，僅失溫、被海水嗆到，並無大礙。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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