泰空軍新一代戰機招標　陸媒：殲10C有望擊敗F16V及獅鷲

▲ 中國「殲-10C」戰鬥機有望成為泰國皇家空軍招標購入的新一代戰機。（圖／翻攝自大陸軍事網站）

實習記者羅明輝／綜合報導

泰國空軍透露，將招標購入新一代戰機，來替代現有F-16A/B戰鬥機，候補名單包括「中國殲-10C」、「美國F-16V」及「瑞典JAS-39E/F獅鷲 (Gripene) 戰機」。對此，陸媒分析，儘管3款戰機性能都相當出色，不過考量到價格因素，加上泰國空軍希望新戰機輸出國能夠提供任務電腦的原始程式碼，殲-10C有可能奪得這筆訂單，迎接首次出口記錄。

綜合《新浪軍事》及外媒報導，泰國皇家空軍現役F-16A/B戰鬥機從1980年代末引進至今，已經邁入將近30個年頭，泰軍雖然曾在2010年將戰機進行升級，達到F-16MLU水準。不過1架三代戰鬥機的使用年限一般來說就是30年左右，老舊的F-16A/B進入故障高發期，難以透過維護保持原先效能，因此泰國皇家空軍決定引進新一代戰機。

▲ 美國F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

成為泰國皇家空軍新一代戰機的有力候補目前有3個，分別是F-16V、JAS-39E/F和殲-10C戰鬥機。前兩者在國際軍火市場上屬於熱門機種，其中F-16V戰機為F-16的最新修正款，從雷達、航電、機載武器到玻璃化座艙都大大升級，後勤保障、飛行員訓練等部分也與泰國空軍有著比較多的通用性。然而美泰2國目前關係並不和諧，加上美國基本上不會與他國分享電腦原始程式碼，讓F-16V戰機獲選的機會減少了不少。

至於瑞典JAS-39E/F獅鷲戰機，作為同樣有力的競爭者，它配備了推力更大的發動機，從火控雷達、座艙、航電及武器方面都升級到最高水平。加上泰國空軍當前就有裝備JAS-39C/D，設備方面有多處通用，只需引進它的升級版，便能馬上訓練，更何況泰國空軍已經從瑞典引進了SAAB340預警機，2機合作作戰毫無壓力、障礙，瑞典方面也表示願意開放電腦原始程式碼。不過，獅鷲戰機價格方面1億美元（約新台幣30.6億元），各方面所需費用較多，這對泰國而言算是一個不小的負擔。





▲ 瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖／路透社）

與前兩者相較之下，中國殲-10C戰機取得訂單的機率大增，作為殲-10的最新升級版，採用中國產WS-10B渦扇發動機，火控雷達、座艙、機載武器方面都不遜色，而且中國也願意開放電腦原始程式碼，重點是報價相對低，只有獅鷲戰機約一半左右，對泰國而言可說是相當具有吸引力。



據悉，泰國近年已陸續向中國購買不少軍事武器，包括VT-4主戰坦克、VN-1步兵戰車、模組化火箭炮、S26T潛艇和船塢登陸艦。除了武器裝備外，中國也出售相關技術，協助泰國具備維修能力。這也大大增加了泰國皇家空軍選擇殲-10C戰機的可能性。

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