20人KTV叫囂！屁孩飆5字經「嗆你啦」　警霸氣過肩摔：公共場所你敢罵警察

▲何男被警方過肩摔，摔倒在地大字朝天。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書粉專）

記者陳俊宏／綜合報導

一群年輕男子在苗栗市某間KTV唱歌，疑似酒喝多了，20多人在大廳中喧嘩。警方前來勸導時，這群人不但沒收斂，甚至還有人用三字經、五字經辱罵員警，結果當場被過肩摔壓制，依妨害公務罪送辦。

警方調查，事發於12日凌晨近1時，20多名男子聚集在KTV門口，23歲李姓男子和25歲何姓男子竟對處理員警大罵髒話，當場挑釁公權力，「O你O」、「我嗆你啦」、「O你OOO咧」、「警察很屌？」

▼何男起身後繼續罵警察。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書粉專）



由於何姓男子態度太囂張，當場被警方過肩摔，根據現場畫面，他被架脖子往後一拉，摔倒在地大字朝天，爬起來還繼續罵髒話。一旁朋友趕緊制止，並連忙說「不好意思、不好意思。」

「帶回去管束！罵警察！公共場所你敢罵警察？」員警將何男壓制在地上銬帶回，見何的友人想來阻止，「我現在就管束而已，不要再靠近了！我不會法辦，你就退走退走，有喝酒的人不要講話了啦。」

苗栗警分局副分局長傅學廷表示，有兩名民眾對處理員警有持續叫囂、辱罵三字經的情形，不容許挑戰公權力的行為，指示將兩人以妨害公務現行犯逮捕。

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▼員警將鬧事的兩男上銬帶回。（圖／東森新聞）

▼現場人士和員警拉扯成一團。（圖／東森新聞）