一張圖看「黑蔡部隊」有系統造謠　去年九合一謠言近2週又冒出

▲在「Cofacts 真的假的」裡面的統計圖表，近期有多則謠言，是從一年前，或是去年九合一大選前出現的謠言。經過近一年的沉寂之後，在最近兩週內又被挖出來有系統地散佈。（圖／林雨蒼授權使用）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文競選連任辦公室幕僚指出，近來發現假日已經成為敵對陣營「黑蔡部隊」的「國定抹黑日」。對此，根據「Cofacts 真的假的 」的統計，近期多則謠言從一年前、九合一選前出現的謠言，經過一年後，在最近兩週再被挖出有系統地散播。

蔡英文競選幕僚指出，隨著選舉越來越接近，團隊確實注意到網路上各種抹黑文、貼圖，LINE群組中的謠言有越來越多的趨勢，尤其假日更是高峰，國定假日幾乎變成「國定抹黑日」。



選務人士說，謠言類型，從極端的恐同、仇視婚姻平權，抹黑總統團隊貪污，一直到各種改圖、看圖說話，Youtube頻道也會隨即有相關的影片，從平面到電子，幾乎一應俱全。

選務人士觀察，假日期間，因為媒體、政府單位，乃至於選務單位相對人力上都低調部署，「選擇把假日當成國定抹黑日」，既可以躲過嚴謹的新聞查證，等到政府機關想到再回應時，謠言已經散播到一定程度。

對此，自由軟體工作者林雨蒼指出，最近兩週他在Line群組中看到幾則謠言，在 Cofacts 真的假的 裡面的統計圖表，「這個統計圖表，是依據Cofacts機器人所收到的查詢，所整理出來的圖表，因此背後在轉傳、散播的訊息，一定比這個數字還多不少。」

他指出，從這些圖表可以看到，近期有多則謠言，是從一年前，或是去年九合一大選前出現的謠言，「經過近一年的沉寂之後，在最近兩週內又被挖出來有系統地散佈。」

▼蔡英文澄清假訊息。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE帳號）



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