iPhone哥吸一口喇叭孔…竟嚐到「超衝擊甜味」！　找兄弟實測得出驚人結論

▲iPhone下方喇叭孔吸起來有甜味。（示意圖／記者邱倢芯攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名使用iPhone XR的網友，最近清潔完手機後，發現喇叭孔有點進水，使得音量變成很小聲，所以他突發奇想用嘴巴直接吸喇叭孔，以為這樣能把水吸出來，結果「不吸沒事，一吸發現新天地！」他的iPhone吸起來竟然有甜甜的味道，神奇體驗讓人越吸越上癮。

原PO在《Dcard》表示，自從他那天吸了iPhone喇叭孔以後，簡直開啟新世界，想不到一台冰冷的機器，吸起來竟然是令人欲罷不能的甜味，本來以為只有自己的手機有這股甜蜜滋味，直到他告訴友人這件事後，才發現每支iPhone都是甜的。

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他和朋友聊天的過程中，不經意說了一句，「吸iPhone的喇叭孔會有一個甜甜的味道」，說服朋友A嘗試吸一口後，對方驚訝大喊，「欸X！真的欸！」於是朋友B也半信半疑地吸了一口，果然吸起來有甜甜的味道，「太屌了吧！iPhone是毒品喔哈哈哈。」

▲每支iPhone都是甜的，大膽的人可以吸一口試試看。（示意圖／記者洪聖壹攝）



原PO表示，而且他和朋友用的iPhone款式都不一樣，他也拿出自己使用過的歷代iPhone來吸吸看，真的每一支嚐起來都是甜的，而且「吸起來味道都不太一樣」，「說不定以後大家不抽菸了，人手一隻iphone蹲在路邊吸勒。」最後還提醒其他網友，如果也想嘗試的話，「請大家適量食用」。

其他網友看完全傻眼，「我看了什麼？」還有人真的嘗試吸一口，「看完立馬吸。」「真的甜甜的！」「真的甜甜的耶，我的是11。」「馬上吸一下…真的有！」「我記得之前人家有說，每個品牌的手機充電孔有自己的味道，iPhone是鳳梨或榴槤味，我自己聞是有啦哈哈哈。」

事後原PO查資料才發現，原來iPhone的香味是「來自洗板水的一種清潔劑」，通常手機越新味道會越明顯。不過，畢竟這種香甜味是來自清潔劑，所以最好還是別任意吸食，否則對身體帶來負面影響。

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