連千毅「假貨爭議」扣百萬貨　檢警推「仿品報案窗口」竟沒人報案

▲連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

自稱亞洲直播天王連千毅，5日遭名牌包原廠認證旗下「蘭庭精品」所販售的愛馬仕、GUCCI等名牌皮件為「贗品」，還有行李箱、香水經鑑定全為「非真品」，確定違反商標法，為了進一步調查連千毅是否涉嫌詐欺，保二總隊設立「仿品」受理窗口，不過疑似因沒有公開連千毅所販售的仿品項目，全台至今不到30人詢問，且沒有人報案。

偵查不公開，是為了避免被告遭到媒體公審，不過卻限制了消費者應知的權利，據《自由時報》報導，全台竟然不到30人致電各警局和保二總隊詢問連千毅所持有的仿品有哪些，目前詢問比例最高是賓士行李箱、愛馬仕精品包和GUCCI皮件，疑似因資訊不透明，至今沒有人報案，恐怕影響偵辦進度。

▲跟連千毅買包！人夫安太座「YSL變Y8L」哭慘。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

高雄地檢署曾表示，希望有購買相關商品的民眾主動聯繫保二總隊，後續將擴大偵辦，釐清是否還涉及詐欺等罪，不過疑似因宣傳不夠力，竟然沒有民眾報案；據了解，如果沒有受害消費者報案，相關單位將會整理仿品的進貨批號，比對訂單是否和仿品進貨批號符合。

雖然連千毅曾秀出「簡體字授權書」，強調印有賓士標誌的行李箱是正品，但戴姆勒德國總公司（賓士集團所屬）先前回應，那張授權函並非出自總公司或中國子公司；接著，檢警將其他精品送往原廠鑑定，陸續收到回覆，其中愛馬仕、GUCCI保證書內容和真品保證書不相符，皆已確認為仿冒品。

▲連千毅的賓士行李箱。（圖／東森新聞）

雖然民眾對保二總隊「仿品」受理窗口反應冷淡，不過「蘭庭精品」粉專卻有許多消費者吵著要退貨，「什麼時候才會結束 退錢比較實在吧」、 「Hen 煮習 包到警察局」、「請問有買包能退100萬嗎」，反應可以說是相當兩極。

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