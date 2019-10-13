韓國瑜國政團下辯論戰帖　蔡陣營：請韓市長莫忘市長責任多

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨主席卓榮泰12日提到，現在最重要的是護國會、保台灣，沒有在攻擊誰。韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕13日為此表示，台灣人民已經厭惡口水戰，需要的是真刀實槍的政策大辯論。對此，總統蔡英文競選總部發言人阮昭雄回應，韓國瑜應好好在高雄市議會辯論高雄市政，「請韓市長莫忘市長責任多」。

黃曼昕表示，兩岸關係不是只有對抗或屈服兩條路，應堅持走對等尊嚴的中道而且絕不說空話，對中華民國的未來，韓國瑜已公布兩岸政策白皮書，而國政顧問團隊也提出願景與可行的政策主張，既能維護和平，為台灣爭取更多的時間、空間與機會，更能為年輕人創造有希望的明天。

對此，阮昭雄回應，古有明訓：一「市」之不治，何以天下國家為？據聞韓國瑜本週將請假逃避監督，應好好在高雄市議會辯論高雄市政，「請韓市長莫忘市長責任多」。

▲阮昭雄。（資料照／記者陳家豪攝）

韓國瑜雖然還沒有鬆口何時要請假，但根據韓陣營透露，韓國瑜10月15日結束市政會議後，16日將正式請假投入2020總統大選的競選活動。根據規劃，韓國瑜的首波攻勢目標是先瞄準19縣市，準備以全台環島走一遍的方式，首站從屏東出發，在一個月內的時間完成在各縣市的傾聽學習之旅。

至於行程與時間分配的安排，根據韓陣營規劃，韓國瑜的環島走透透會在週一至週五進行，週六跟週日才會安排各地的造勢活動，例如，與8位台北市立委候選人成立聯合競選總部、各地後援會活動與授旗等。

除了環島之旅，為了挽救年輕人的支持度，預計11月中旬成立「韓國瑜青年後援會」，招收20歲至40歲的年輕人。這些經過海選的青年，會進入「韓國瑜全國青年後援總會」，後援會將籌劃青年座談會，期盼再現去年選舉「北漂青年」座談會的感動。

青年座談會第一場辦在台北，同時邀請黨內青壯派立委出席，如果迴響效果不錯，還會加碼在中部、南部、東部舉行，破除「年輕人不敢大聲挺韓國瑜」的現象。

▲韓國瑜去年和北漂青年座談。（圖／翻攝ETtoday直播）

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