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影／95後無聲正妹轉行當女主播　直播賣衣服「全程用手語」

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記者馬叔安／綜合報導

浙江杭州的紫薇是一名「聾人主播」，她從兩個多月前開始直播，通過手語直播賣衣服。她說，在網上不能用手語溝通，因此有些訊息很難理解，但在直播平台上，可以用手語和聾人朋友交談，身為95後的她今年24歲，如今已有300多名粉絲，每天都能賣掉十多件衣服。

▲聾人主播紫薇。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲聾人主播紫薇。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

牛鏡」百家號報導，紫薇在3歲時，因一場重感冒而失去了聽覺，她曾經在上海的酒吧裡擔任暖場伴舞，直到幾個月前，她在朋友的介紹下，來到杭州成為一名主播。

每次直播前，紫薇都要和助播在庫房花一個小時挑選要使用的衣服，直播開始後，紫薇用手語和觀眾溝通，助播則在一旁協助叫賣，直播間的桌上也擺滿了資料，像是紫薇這樣的聾人主播，需要將這些資料背誦後轉化成手語。

▲聾人主播紫薇。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲紫薇今年24歲。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

為了不斷用手語介紹自己販賣的衣服，紫薇需要不間斷地使用各種手勢和姿勢進行展示，想比其他的主播，她需要花費更多的體力，紫薇常常身心俱疲，上肢也出現了酸痛的症狀。

▲聾人主播紫薇。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲聾人主播紫薇。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

紫薇說，經常能在粉絲留言中看到大家的鼓勵，成為了自己堅持的動力。在這裡，紫薇不僅可以和很多網友通過文字和手語交流，還可以通過自身努力來賺到一份薪水，贏得好評。

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