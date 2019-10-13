馬桶不能沖水、食物臭掉！豪華郵輪狂改行程　遊客困海上3天怒炸

記者吳美依／綜合外電報導

英國將近2000名遊客參加挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）舉辦的「神秘峽灣」（Mystical Fjords）14天旅遊團，搭乘挪威精神號（Norwegian Spirit）到冰島、挪威等地遊玩，沒想到啟航以後，行程頻頻被更改、刪除，遊客一度困在海上3天，馬桶壞掉，食物也開始變質，憤怒地在船上發起抗議。

根據《每日郵報》，挪威精神號9月27日從英國南安普頓（Southampton）出發，但是由於颶風洛倫佐（Hurricane Lorenzo）的強風，船隻難以停靠，因此第一站阿姆斯特丹就被取消，冰島首都雷克亞維克（Reykjavik）也去不了。船長宣布前往英國小鎮格林諾克（Greenock），但是7日被拒絕，只好再次改變航向，前往北愛爾蘭的貝爾法斯特（Belfast），此時遊客已經在船上待了3天之久。

We were on an NCL cruise ship, Norwegian Spirit for a 4 country 9 port destination. We embarked from Southampton and... 由 Snowy Dey 發佈於 2019年10月7日 星期一

《商業內幕》報導，乘客們得知根本無法抵達冰島以後，終於忍不住怒火，發起抗議，對著船上工作人員大吼，「我們不想要待在船上，我們想要下船！」、「廁所根本沒辦法沖水！」

乘客瓊斯（Katasha Jones）與男友寇迪（Cody McNutt）表示，馬桶無法沖水，導致異味飄散，就連走道聞起來都像是下水道，人們只能吃的5天前的變質食物。加拿大的旅客諾芙（Valerie Nove）說，「品質下降太多了，完全是一場災難。」

▲挪威郵輪表示，因氣候不佳才會修改行程，圖為挪威精神號。（圖／翻攝自Facebook／Norwegian Spirit - Cruise Ship Reviews）

BBC報導，挪威郵輪表示，「我們無法抵達遊客們一直期待造訪的港口，這是令人沮喪的。但是，我們也要求遊客的耐心、配合與理解。因為惡劣的天氣狀況是上天的行為，無法被郵輪公司掌控、影響或補救。」

根據CBS，遊客們花費4000英鎊（大約新台幣15萬元）參加郵輪之旅，但是紛紛覺得「被騙了」，直呼這一趟旅行是一場災難。挪威郵輪公司則表示，權益受損的遊客如果再次搭乘，可以享有25％的折扣。據了解，目前已有超過1000人想要提起告訴。

