　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬桶不能沖水、食物臭掉！豪華郵輪狂改行程　遊客困海上3天怒炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳美依／綜合外電報導

英國將近2000名遊客參加挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）舉辦的「神秘峽灣」（Mystical Fjords）14天旅遊團，搭乘挪威精神號（Norwegian Spirit）到冰島、挪威等地遊玩，沒想到啟航以後，行程頻頻被更改、刪除，遊客一度困在海上3天，馬桶壞掉，食物也開始變質，憤怒地在船上發起抗議。

根據《每日郵報》，挪威精神號9月27日從英國南安普頓（Southampton）出發，但是由於颶風洛倫佐（Hurricane Lorenzo）的強風，船隻難以停靠，因此第一站阿姆斯特丹就被取消，冰島首都雷克亞維克（Reykjavik）也去不了。船長宣布前往英國小鎮格林諾克（Greenock），但是7日被拒絕，只好再次改變航向，前往北愛爾蘭的貝爾法斯特（Belfast），此時遊客已經在船上待了3天之久。

We were on an NCL cruise ship, Norwegian Spirit for a 4 country 9 port destination. We embarked from Southampton and...

Snowy Dey 發佈於 2019年10月7日 星期一

《商業內幕》報導，乘客們得知根本無法抵達冰島以後，終於忍不住怒火，發起抗議，對著船上工作人員大吼，「我們不想要待在船上，我們想要下船！」、「廁所根本沒辦法沖水！」

乘客瓊斯（Katasha Jones）與男友寇迪（Cody McNutt）表示，馬桶無法沖水，導致異味飄散，就連走道聞起來都像是下水道，人們只能吃的5天前的變質食物。加拿大的旅客諾芙（Valerie Nove）說，「品質下降太多了，完全是一場災難。」

▲▼挪威精神號（Norwegian Spirit）。（圖／翻攝自Facebook／Norwegian Spirit - Cruise Ship Reviews）

▲挪威郵輪表示，因氣候不佳才會修改行程，圖為挪威精神號。（圖／翻攝自Facebook／Norwegian Spirit - Cruise Ship Reviews）

BBC報導，挪威郵輪表示，「我們無法抵達遊客們一直期待造訪的港口，這是令人沮喪的。但是，我們也要求遊客的耐心、配合與理解。因為惡劣的天氣狀況是上天的行為，無法被郵輪公司掌控、影響或補救。」

根據CBS，遊客們花費4000英鎊（大約新台幣15萬元）參加郵輪之旅，但是紛紛覺得「被騙了」，直呼這一趟旅行是一場災難。挪威郵輪公司則表示，權益受損的遊客如果再次搭乘，可以享有25％的折扣。據了解，目前已有超過1000人想要提起告訴。
 

ET快訊
發現抱錯孩子…父母協議將錯就錯「不換了」　13年後兩個家庭都
「黑絲母女3人合照」誰是媽媽？萬人都猜錯嚇傻
士林夜市又爆坑殺觀光客？攤販還亮30cm刀恐嚇外國人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「美國任憑我們被屠殺！」　庫德族：守衛IS囚犯不再是第一要務

華為失去Google服務「少賺逾100億美元」　任正非：沒有多大的影響

陸第一網美電商「如涵控股」被控違反《證券法》　在美面臨集體訴訟

害羞男上網查「如何交朋友」…傻笑撫摸陌生學妹手臂　恐被關10年

快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

諾貝爾和平獎今揭曉！　瑞典16歲環保少女「桑伯格」呼聲最高

《華爾街日報》評火箭隊挺港風波：NBA破壞向中國「道歉儀式」

神秘「蜜糖乾爹」信用卡任她刷　只求欣賞21歲嫩妹「裸足美照」

土耳其出兵敘北「被控阻撓對抗IS」恐失去美支持　衛報：艾爾段最大賭注

孟加拉21歲大學生「貼文罵政府」　在宿舍被痛毆逾4hrs活活打死

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4歲和養父母相遇！萌娃真情告白　甜喊：初次見面「我心就愛上妳了」

超過千人擠整晚！羽田機場今解除著陸限制　成田機場仍停飛

譴責土耳其出兵敘利亞　德法宣布：暫停武器出口

暴雨颱肆虐關東16死　蔡英文喊「日本是最重要朋友」：隨時能支援

馬桶不能沖水、食物臭掉！豪華郵輪狂改行程　遊客困海上3天怒炸

西班牙國慶閱兵跳傘...他「糗卡路燈上」！　國王公主全傻眼目睹

颱風吹破屋頂…他家中突掉金屬柱狀物　日網驚呼：M29迫擊砲？

傳奇壽司師傅打造「荒木」餐廳…突遭拔米其林3星　徒弟：是恥辱

猛颱強襲關東泡水10死！自衛隊觀艦儀式喊停　日緊急災害應變中心成立

哈吉貝襲日「9死15失蹤126傷」　千毫米雨量淹沒關東…災情現場曝光！

鄰半夜通報「對面門開著」…白人警開2槍　黑人女自家臥室遭擊斃

台東太熱了！不老騎士單車環島鹿野求救　警叩小黃直送玉里解危

連假輔選滿檔　卓榮泰：讓吳怡農進攻勝利　何志偉衛冕成功

貨車駕駛濃濃酒味藏不住...3度酒駕不知悔改！累犯判4月再罰3萬 　　

電視播《蠟筆小新》！她一聽「特地回頭」...哭臉感慨：真的不一樣了

馬力上看220匹！HONDA大改款「CBR1000RR」米蘭車展有望現身

為提神拚大考染毒　落榜入獄「第1次拿菜刀」出監拚上法律系助人戒癮

超過千人擠整晚！羽田機場今解除著陸限制　成田機場仍停飛

與邵昕離婚7年！婷婷曝探視兒子遭百般刁難！

宿舍深夜開戰！他一翻身「棉被肥蟲蠕動」飄怪聲　其他室友0怨言...真相太爆炸

「驚奇隊長、女武神在一起❤」泰莎湯普森公開告白布麗拉森：我的女王

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

輕熟女獄警偷吃29歲男囚　被判1年

超罕見！全世界只有43人有「黃金血型」

日本61年最強颱雨量灌破1000毫米　哈吉貝累積2死

61年最強颱哈吉貝撲日「4死106傷」

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

強颱逼潰日河川　災民靠直升機吊救

玩鬧撞破玻璃門割頸動脈　15歲男孩身亡

「承認台灣是國家」白宮連署破7.8萬

男攔禮車求前女友別嫁　結局讓網友超意外

OL抱怨工作12年月領4萬遭狠嗆

哈吉貝颱風登陸600毫米暴雨強灌關東

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

最恐怖「遠古強颱」整坨壟罩！已知2死80傷9失蹤

更多熱門

相關新聞

輕熟女獄警偷吃29歲男囚　被判1年

英國一名29歲男子因謀殺高齡87歲的二戰老兵而入獄，竟然和一名39歲的女獄警產生情愫，在監獄內發生性關係。女獄警瞞著老公和犯人偷吃的醜聞曝光後，丟了獄警職進了監獄，必須坐牢一年。

英議員聯合挺台灣加入國際刑警組織

英國政府大倡電子煙！醫院允開煙店

害羞男傻笑摸陌生學妹手臂　恐被關10年

阿奇小王子出訪超萌正面曝光

關鍵字：

英國挪威郵輪挪威精神號郵輪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

LV向YG娛樂求償674億

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面