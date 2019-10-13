港立法會16日復會　港府喊話：懇請議員確保有序運作

▲香港立法會「七一遊行」被示威者佔領。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會將於16日復會，港府政務司司長張建宗表示，希望立法會能順利展開工作，盡快處理大量積壓的項目，尤其是與市民福祉息息相關的法案和撥款建議，「我們懇請議員確保立法會有秩序、有效率和暢順地運作，避免香港停滯不前。」

張建宗在網誌上指出，復會當日，行政長官會在立法會宣讀新一份《施政報告》，致力處理深層次的社會問題，並以改善民生為主軸，推動香港繼續向前。至於港府先前宣布正式撤回的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》，保安局局長會在行政長官宣讀《施政報告》後宣布正式撤回，過程不涉及投票或辯論。

▼林鄭月娥將宣讀新一份《施政報告》。（圖／路透社）

張建宗提到，財務委員會在上年度通過690億元工程撥款，餘下約740億元與工程有關的撥款等待審批，財務委員會及工務小組委員會上年度均有多項未及處理的建議，與民生密切關連的工程項目，包括葵涌醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院和瑪嘉烈醫院的擴建及重建計劃；T2主幹路及茶果嶺隧道建造工程；興建安老院舍、社區會堂、圖書館和改善公園；水務及渠務設施改善工程。

張建宗說，不少建造業界人士擔憂工程撥款無期，工程不足會令前線建築工人開工不足，直接影響生計。香港正處於外憂內患，經濟下行風險看來比沙士和金融海嘯時更嚴峻，面對極大壓力。倘若立法會能盡早通過相關撥款，有助建築工人保住飯碗。

▼ 示威者破壞立法會玻璃。（圖／路透社）

張建宗強調，和諧互動的行政立法關係是有效管治的關鍵。政府期望與立法會跨黨派議員在互相尊重、包容、理性，以及求同存異的基礎上，為市民謀福祉。我們會努力爭取議員的支持，從老百姓的角度出發，讓這些有利民生的項目獲得適時處理並盡快通過，以解市民的燃眉之急。

張建宗並呼籲，政府會以開放態度，繼續細心聆聽和考慮各方意見，改善施政，「我們懇請議員確保立法會有秩序、有效率和暢順地運作，避免香港停滯不前。香港不能長期處於目前的不穩定狀態。我們需要廣大市民的支持，以及各方通力合作，才能共同走出困局。」

▼香港政務司司長張建宗。（圖／CFP）